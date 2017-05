MOTIVUL pentru care văduva lui Steve Irwin a rămas SINGURĂ, după moartea acestuia

După moartea celebrului vânător de crocodili Steve Irwin, soția lui, Terri Irwin (52 ani), nu și-a mai refăcut niciodată viața alături de un alt bărbat.

Mamă a doi copii, Bindi (18 ani) și Robert (13 ani), Terry a recunoscut în nenumărate rânduri, în cadrul interviurilor pe care le-a acordat presei, că îi este dor de soțul ei, decedat în 2006, în urma unui tragic accident, scrie unica.ro.

Dar pentru că unele publicații de scandal din Statele Unite au scris recent că Terry ar avea o relație cu Russell Crowe, văduva lui Steve Irwin a simțit nevoia să facă o serie de declarații legate de acest subiect.

"Russell este un bărbat minunat, dar suntem doar prieteni buni. De când l-am pierdut pe Steve, nu a mai existat vreun alt bărbat în viața mea. Eu am luat în serios jurământul acela care spune că vom fi împreună până când moartea ne va despărți. În plus, chiar nu simt nevoia unui alt bărbat în viața mea, mi-e dor de el, dar nu sunt o femeie singură – îi am pe cei doi copii și am minunata mea muncă, care duce cumva mai departe amintirea lui Steve", a declarant Terry Irwin, pentru publicația Inspire More.