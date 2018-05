Motive să donezi sânge mai des

Dacă îndeplinești toate condițiile pentru a putea dona sânge, mergi de 4-5 ori pe an să donezi. Pe lângă faptul că îți ajuți semenii, ai și tu o serie de avantaje.

Slăbești mai ușor



O altă consecință a donării de sânge este pierderea de calorii. După donarea de sânge, corpul își reînnoiește volumul de sânge pierdut.



Astfel, cercetătorii de la Universitatea California din San Diego, SUA, sunt de părere că pentru fiecare 250 de grame de sânge donat, o persoană poate pierde până la 600 de calorii.



Previi afecțiunile cardiace



Potrivit unui studiu publicat de Journal of the American Medical Association, oamenii cu vârste între 43 şi 61 au o rată mult mai mică de incidente cardiace dacă sunt donatori de sânge periodici.



În plus, un studiu realizat în Finlanda pe un grup de peste 3000 de bărbaţi a demonstrat că bărbaţii şi-au redus cu 88% şansa unui incident cardiovascular.



Ai un risc mai mic să te îmbolnăvești de cancer



Un alt studiu publicat în Journal of the National Cancer Institute din Marea Britanie a demonstrat, de asemenea, că există o legătură între cantitatea de fier din sânge şi riscul de cancer, crescând numărul de radicali-liberi din corp.



În linie cu această teorie, un alt studiu de 5 ani făcut pe 2300 de oameni a descoperit că persoanele care donează sânge de două ori pe an au o rată mai mică de cancer şi o rată de mortalitate mai mică decât cei care nu donează sânge.



Trebuie menționat însă că aceste beneficii sunt valabile în cazul donaţiilor de sânge la intervale regulate, şi nu incidentale.



