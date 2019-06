Moșii de vară 2019. Pe ce dată pică Sâmbăta Morților și ce trebuie să dai de pomană?

mosii de vara 2019 - sambata mortilor

Moșii de vară 2019 Sâmbăta Morților. Mosii de vara sau Sambata Mortilor de dinaintea Rusaliilor este o sarbatoare in care se face pomenirea mortilor.

Moșii de vară 2019 Sâmbăta Morților. Aceasta sarbatoare nu are o data fixa. In 2019, Mosii de vara sunt sarbatoriti pe 15 iunie.

Exista foarte mult superstitii legate de aceasta sarbatoare. Printre cele mai cunoscute se numara: nu este voie sa dormi afara, sa nu mergi fie la raspantii, fie la fantana deoarece in Joia Mare bantuie mortii.

Tot in aceasta zi se duc la biserica crengi de tei si frunze de nuc, pe care preotii le sfintesc iar mai apoi crestinii le pun la icoana sau la streasina casei pentru ca spiritele rele sa ocoleasca gospodaria. Mai mult, in popor se crede ca teiul sfintit poate vindeca surzenia.

Moșii de vară 2019 Sâmbăta Morților. De ce este bine să împarți oale?

Moșii de vară 2019 Sâmbăta Morților. De ziua Mosilor de Vara se obisnuieste ca oamenii sa imparta oale pentru ca cei trecuti in nefiinta sa aiba din ce bea apa. Mai mult, femeile nu trebuie sa toarca in aceasta zi deoarece colacii dati pentru pomenirea mortilor se intorc. Nici laturile nu se arunca in aceasta zi, deoarece pot ajunge in gura mortilor de afara, iar ei se pot razbuna.

Din acelasi motiv oamenii nu au voie sa mature in aceasta zi. Iar daca vrei ca asupra ta sa nu se abata furtuni sau pierderi, din primul fel de mancare pe care il gatesti in aceasta zi trebuie sa dai pomana celor nevoiasi. Oamenii dau de pomana si ceapa sau usturoi verde, pentru ca gradina lor sa rodeasca.

Moșii de vară 2019 Sâmbăta Morților. Un bănuț în fântănă

Moșii de vară 2019 Sâmbăta Morților. Daca in ziua Mosilor de Vara oamenii scot apa din fantana, acestia lasa un banut pentru apa celor morti. Tot ceea ce dai de pomana trebuie sa fie nou si proaspat.

Se spune ca daca arunci afara o crenguta de tei sfintit in timpul ploii, aceasta va inceta. Mai mult, in trecut se credea ca femeile care muncesc in aceasta zi vor avea mainile amortite. Nu in ultimul rand, daca in ziua Mosilor de Vara ploua inseamna ca anul va fi unul manos, scrie calendarulortodox.ro.