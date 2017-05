Momemt istoric. Becali şi-a cerut iertare de la Hagi

Gigi Becali și Gică Hagi s-au certat după finalul campionatului, când patronul FCSB a decis să meargă la TAS considerând că el a câștigat campionatul în detrimentul Viitorului.

Gigi Becali îi cere iertare lui Hagi, dar nu își retrage memoriul de la TAS.

Patronul FCSB a explicat că un jurnalist l-ar fi convins să continue cu procesul:

"Nevasta și familia mi-au spus și îmi spun să renunț la memoriul la TAS. Totuși, un jurnalist cunoscut, nu-i divulg numele, mi-a spus că Gică nu se poate supăra pe mine pentru că încerc să se facă dreptate, dacă între noi a fost prietenie adevărată.

Adevărat, o dată am greșit și mi-am cerut iertare și mai îmi cer încă o dată iertare, pentru ce am greșit atunci. (n.r. se referă la demiterea lui Hagi, în 2007)/ Și am greșit foarte mult. N-am să mai greșesc niciodată în viața mea față de Gică!", a spus Becali, potrivit gsp.ro.