Moșii de iarnă. Tradiții și obiceiuri. Ce se dă de pomană în sâmbăta morților

In fiecare an, in ziua de sambata de dinaintea duminicii Infricosatoarei Judecati (Lasata secului de carne), crestinii ortodocsi din Romania isi pomenesc mortii. Mosii de iarna sau Sambata mortilor vor fi anul acesta la data de 2 martie 2019.

In aceasta zi, in Biserica se pomenesc persoanele care nu au avut parte de slujbe randuite la inmormantare. Pentru ca multi crestini au murit pe neasteptate si fara pregatirea sau fara pocainta necesara, Biserica face mijlocire pentru toti acestia, ca sa se bucure de fericirea vesnica.

Mosii de iarna – Traditii si obiceiuri

Se zice ca sufletele mortilor vin in aceata zip e pamant, iar credinciosii dau de pomana mancare gatita pentru ca spiritele sa ii ocoleasca.

Sufletele trecute dincolo, vin in Sambata Mortilor sa se hraneasca cu aburii bucatelor pe care credinciosii le pregatesc.

Se aprind lumanari la mormintele rudelor trecute in nefiinta. Se zice ca este bine sa aprinzi cel putin doua, pentru a incalzi sufletele celor decedati.

Nu este bine sa lucrezi in aceasta zi. Traditia spune ca cine nu respecta regula va tremura ca piftia sau va innebuni.

Mosii de iarna – Ce se da de pomana

De Sambata mortilor, obiceiul este sa se dea de pomana sarmale, placinta, vin, colaci, coliva, fructe si lumanari aprinse.

Mosii de iarna se mai numesc si Mosii de piftii sau Sambata piftiilor. In aceasta zi se dau de pomana piftii. Batranii spun ca daca n-ai mancat piftiile in aceasta zi, a doua zi trebuie sa le arunci. Altfel vor veni friguri in timpul verii.

