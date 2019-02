Mitică Dragomir surprinde cu perioada pe care o va petrece Borcea după gratii

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a declarat că, foarte probabil, Cristian Borcea va fi eliberat cât de curând, după ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare, având în vedere că a stat în detenţie în dosarul Transferurilor.

"Cred că face o lună-două şi o să-i dea drumul, că şi-a făcut pedeapsa. Că se cumulează, la Borcea. Mie îmi pare foarte rău, dar el şi-a făcut pedeapsa, că asta se cumulează. Îmi pare foarte rău. E un lucru la care nu ai ce să faci. Te duci, îţi faci pedeapsa şi gata, ce să faci. O fi drept, nu o fi drept, te duci şi îţi faci pedeapsa şi după aceea te duci şi îşi cauţi drepturile, că nu ai altă variantă. Nu am stat decât de două ori de vorbă cu el de când a ieşit şi nu despre lucruri din astea. Sincer, îmi pare rău. Am crezut că a scăpat de necazuri. Acolo când ajungi nu mai eşti nimeni, eşti un zero barat", a declarat, Dumitru Dragomir pentru Mediafax.

Fostul acţionar FC Dinamo, Cristian Borcea, condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor, alături de Radu Mazăre, care a primit 9 ani de închisoare, a fost încarcerat vineri la Penitenciarul Rahova.

Instanţa a dispus şi confiscarea sumei de aproape un milion de euro de la Borcea.

Fostul acţionar FC Dinamo a fost eliberat pe 2 iulie 2018, după ce a stat în detenţie de mai bine de patru ani, fiind condamnat la 6 ani şi 4 luni pentru evaziune fiscală în dosarul Transferurilor.