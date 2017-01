Mircea Titus Dobre, propus ministru al Turismului. Controversele din jurul său şi legătura cu Mazăre

Mircea Titus Dobre este deputat PSD de Constanţa, fiind ales pentru a doua oară în această funcţie.

În 2014, Consiliul Judeţean Constanţa, condus de Nicuşor Constantinescu (PSD), avea contracte de furnizare cu firma de panificaţie SC Dobre & Fiii SRL, care aparţine unui consilier local Constanţa, Mircea Dobre (PSD), şi fiului acestuia, Mircea Titus Dobre, actual deputat PSD de Constanţa, cel propus acum pentru funcţia de ministru al Turismului,

Potrivit SEAP, ultimul contract a fost atribuit firmei în luna noiembrie 2013, pentru Programul „Cornul şi Laptele”, valoarea contractului fiind de 61.770.272 RON, pe o durată de patru ani, în urma participării la licitaţia publică.

Contractele pe care le are firma au intrat şi în atenţia Agenţiei Naţionale de Integritate, după ce, în iulie 2013, ANI a sesizat cazul de incompatibilitate a lui Mircea Dobre, pentru contractele pe care le-a avut cu autorităţile locale, în timpul mandatului de consilier local. Pe de altă parte, Mircea Titus Dobre, deputatul PSD, a declarat, referitor la contractele atribuite firmei la care este acţionar, că firma are 20 de ani de activitate, şi a mai adăugat, „dacă eu sau tatăl meu am intrat în politică, vreţi ca firma să nu mai participe la licitaţii publice?”.