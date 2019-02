"Mircea Badea e atât de puternic încât...". Şerban Huidu, despre cum Badea e noul Chuck Norris

Mircea Badea a ajuns ţinta ironiilor după ce a fost făcut KO de motociclistul Teodor "Tedi” Emi, în doar 5 secunde.

Şerban Huidu, parcă rivalul de-o viaţă a lui Badea, n-a putut rata momentul şi l-a luat în balon pe prezentatorul de la Antena 3. Cârcotaşul de la Prima TV a postat o serie de bancuri ce-l au în prim-plan pe Mircea Badea.

“Ce daca a luat bataie in 5 secunde? O sa-si revina, e puternic!

Mircea Badea e atat de puternic incat poate sa inece un peste in apa! In apa dulce. Si in sarata.

Mircea Badea e atat de puternic incat doneaza in fiecare zi sange la Crucea Rosie. Niciodata pe al lui.

Mircea Badea e atat de puternic incat foloseste tabasco pe post de picaturi de ochi. Iar ochii ii curg atunci cand ii lasa el sa curga.

Mircea Badea e atat de puternic incat poate aplauda cu o singura mână.

Dar motociclistul e şi mai puternic. Sau asta era Chuck Norris?", a postat Şerban Huidu.