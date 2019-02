Mircea Badea, reacţie de ultimă oră despre starea lui medicală, în urma luptei

Mircea Badea a venit cu precizări despre legitimitatea luptei pe care a avut-o în ring cu multiplul campion de arte marțiale Teodor Emanuel Constantin, după ce au apărut speculaţii că înfruntarea ar fi fost ilegală.

Lupta a stârnit controverse în lumea artelor marțiale, dar și în spațiul public, pentru că s-a născut întrebarea dacă meciul, între un sportiv de performanță și un jurnalist, putea fi organizat. Dacă nu a fost ilegală, sau măcar imorală.

Mircea Badea a infirmat toate speculaţiile.

"Bai, nene, mai terminati cu istericalele si bagatul capului in poza. Organizatorii sunt absolut ok si n-am nimic sa le reprosez. N-am spus absolut nimic inainte, nu intentionam sa spun nici dupa, dar ma forteaza istericii care si-au gasit o ocupatie.

Nu sunt genul care sa cer voie, aprobare, confirmare nimanui. Au fost respectate toate regulile, am avut viza medicala rezultata in urma unui control detaliat. S-a intamplat practic nimic in urma unei lovituri norocoase. Sunt ok, fac emisiuni live radio/tv de a doua zi.

M-am inscris ca orice alta persoana intr-o competitie bine organizata. Si cu asta, basta. Organizatorul si domnul Cristian Iordache si-au respectat toate intelegerile luate de comun acord. Lasati-i in pace!

P.S. Iar eu personal nu dau doi bani gauriti pe "grija" sau "ingrijorarea" isterica manifestata de ipocriti. Fiti barbati, hienelor!", a postat Mircea Badea pe Facebook.