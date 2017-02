Ministrul Transporturilor, revoltat după vizita pe autostrada Lugoj – Deva

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, vineri, la Timişoara, după ce a vizitat lotul 2 al autostrăzii Lugoj – Deva, că a fost “minţit” de către şefii de proiect şi nu a putut să anunţe o dată la care tronsonul de 15 kilometri va fi deschis circulaţiei.

Ministrul Cuc a afirmat că a luat decizia de a vizita lotul 2 al autostrăzii Lugoj – Deva, cuprins între localităţile Traian Vuia şi Margina, după ce a aflat că a fost "dezinformat total" cu privire la stadiul lucrărilor, scrie Mediafax.ro.

“Am efectuat o vizită de inspecţie, am vrut să mă asigur care este stadiul lucrărilor pe acest tronson de autostradă. Premierul mi-a cerut să deblochez situaţia în ceea ce priveşte lotul 2. Am convocat la sediul ministerului toţi factorii implicaţi în acest proiect şi am cerut să mi se explice care sunt problemele. Mi-au spus că nu sunt absolut niciun fel de probleme, doar cele birocratice, şi că recepţia se putea face. Din păcate, am constatat că aceşti membri care au participat la proiect m-au dezinformat total. Acesta este motivul pentru care am venit astăzi (n.r. vineri) la faţa locului să văd care este situaţia actuală. Bineînţeles că vor suporta consecinţele”, a declarat ministrul Transporturilor.

Răzvan Cuc a mai precizat că, săptămâna trecută, Comisia de Recepţie a fost prezentă pe lotul 2, însă spune că membri ei l-au “dezinformat” pentru că i-au transmis că tronsonul de 15 kilometri poate fi deschis, deşi nu au fost luate câteva "măsuri care sunt vitale", spune ministrul.