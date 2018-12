Ministrul Sănătății, despre vizita în Cuba: Am discutat despre vaccinuri pentru tratarea cancerului

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a lămurit episodul vizitei, ce a avut loc de Ziua Națională, în Cuba. Invitată în platoul Talk News, ea a declarat că a mers acolo pentru a pune la punct un acord de colaborare cu Havana pentru niște vaccinuri inovative, aflate acum în testare în SUA.

”În luna iulie 2018, Guvernul a aprobat un memornadum de începere a discutarii privind colaborarea pe domeniul sănătății cu Republica Cuba. În timpul ședinței de Guvern, Teodorovici a spus că ar fi de un real interes ca și Ministrul Finantelor să faca parte din acest acord. A mers foarte pe scurt acolo, zece ore am stat în havana. Sunt niște vaccinuri care de câteva luni se află în testare în SUA pentru cancerul pulmonar, diabet. Pe piață vor ajunge peste un an, dar sunt mulți care doresc aceste medicamente și am spus că trebuie să vrem și noi, mai ales că avem o tradiție în colaborarea cu cei din Cuba. În ianuarie, începutul lui februarie vom semna acordul”, a precizat Sorina Pintea, la Realitatea TV.

Vizita în Cuba a fost ținută la secret, însă Realitatea TV a intrat în posesia informațiilor și le-a difuzat. Astfel am aflat că ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și ministrul Sănătății, Sorina Pintea, au plecat de la parada de la Focșani direct în Cuba, pe ruta București - Moscova - Havana. După 10 ore petrecute la Havana, cei doi s-au întors pe ruta Madrid - Bruxelles. Tot Guvernul se afla la Bruxelles pentru discuții privind preluarea președinției UE de la 1 ianuarie 2019.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a a afirmat că la Havana a avut loc o întâlnire de câteva ore cu vicepreşedintele Cubei, cu ministrul de Finanţe şi cu ministrul Sănătăţii, în care au fost abordate subiecte precum datoria istorică a Cubei faţă de România, relansarea relaţiilor comerciale şi aspecte foarte importante referitoare la sănătate.