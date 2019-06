Ministrul Muncii intervine în cazul adopției fetiței de 8 ani, din Mehedinți. Prima măsură luată

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, sâmbătă, într-o intervenție la Realitatea TV, că a transmis un mesaj Ambasadei SUA în România, cu aprobarea premierului Dăncilă, referitor la cazul fetiţei de 8 ani, din Mehedinţi, pentru a se asigura că aceasta va fi în regulă în familia adoptivă. "Ieri, copilul a trecut printr-o traumă", a spus Budăi.

"În calitatea mea de ministru al Muncii, ce am făcut până acum, ce fac de acum încolo pot să vă spun așa: deja am un raport pe masă la ceea ce s-a întâmplat cu această evoluție a adopției acestui copil din 2013 până în prezent. Am văzut, din păcate, acele imagini extrem de emoționale a ce s-a întâmplat ieri. În caliatea mea de ministru al Muncii, am luat aprobarea doamnei premier să contactez Ambasada SUA, ținând cont că familia are dublă-cetățenie. Am discutat cu domnul ambasador Klemm. M-a asigurat de toată colaborarea dumnealui. Luni dimineață ne vom vedea și vă vom ține la curent cu starea psihologică și cu starea de sănătate a acestui copil", a declarat Marius Budăi, sâmbătă, într-o intervenție la Realitatea TV.



"Din raportul pe care-l am, oficial, vă dau cifrele exacte. Procedura spune că, atunci când un copil este declarat spre adopție, adică este adoptabil, se contactează un număr de familii care sunt înscrise în baza de date ca familii care sunt autorizate și pot adopta un copil. Cifra exactă este că s-au contactat 120 de familii pentru a li se prezenta acest copil, doar una din ele a vrut să vină la vizită. A venit la o primă vizită. Ulterior, n-a mai vizitat acest copil. La dosar sunt două declarații ale familiei de asistenți maternali care nu a dorit adopția", a explicat ministrul.



"Grija noastră acum să ne asigurăm că interesul copilului este respectat, că este bine și recalibrat din punct de vedere emoțional după trauma prin care a trecut ieri (vineri, n.r.)", a asigurat acesta.



Întrebat cum vede atitudinea asistentului maternal care a încercat să împiedice preluarea copilului, ministrul a explicat: "Prima măsură care a fost luată de DGASP Mehedinți a fost de desfacere a contractului de muncă."



"Grija mea imediat următoare este să ne asigurăm că acest copil este echilibrat din punct de vedere eloțional și, prin colaborarea pe care am solicitat-o Ambasadei SUA la București, să ne asigurăm că totul va fi în regulă cu acest copil", a mai spus ministrul.

Familia adoptivă, drept la replică

Familia adoptivă a fetiței de 8 ani din Baia de Aramă a trimis postului nostru de televiziune, Realitatea TV, un drept la replică.

Soții Gabriel și Ramona Săcărin, doi români care trăiesc în SUA, spun că au obținut adopția definitivă a fetei pe data 23 aprilie 2019. Mai mult, familia susține că asistentul maternal a refuzat de două ori să o adopte pe copilă și nici nu a vrut să o predea autorităților pentru a păstra salariul de asistent. Astfel, cei doi soți au depus o plângere penală, în urma căreia fata a fost luată, vineri, de autorități de la asistentul maternal și predată familiei adoptive.