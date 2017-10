Reacţie dură a unui senator, după ce mai mulţi elevi au fost obligaţi să se tundă

Senatorul USR Mihai Goțiu i-a solicitat explicații oficiale ministrului Educației, Liviu Pop, în cazul liceenilor trimiși acasă pentru că aveau părul lung

Senatorul USR Mihai Goțiu a solicitat explicații oficiale Ministerului Educației Naționale (MEN) și Inspectoratului Școlar Județean Cluj în cazul elevilor Liceului ”Inochenție Micu” din Cluj-Napoca trimiși acasă ieri (marți, 17 octombrie) pe motiv că aveau părul lung și barbă. Situația a fost mediatizată pe larg de presa locală și în rețelele sociale online.

"Conform declarațiilor făcute presei de către directorul liceului, dar și de către reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, decizia ar fi fost luată pe motiv că astfel de ținute sunt interzise prin regulamentului școlar intern. Îmi vine greu să cred că în legislația din România mai există prevederi în conformitate cu care lungimea părului elevilor constituie o problemă sau că asemenea lucruri sunt trecute în regulamentul intern al vreunei unități școlare din România", arată în solicitarea de explicații, vicepreședintele Senatului.

"Am avut ghinionul să prind câțiva ani din perioada în care părul lung era interpretat ca fiind un afront adus sistemului ori profesorilor, că e un semn de depravare și de abatere de la ”etica și morala comunistă”, iar adolescenții și tinerii erau obligați să se conformeze directivelor de partid, altfel riscau un frezat la zero și alte sancțiuni aberante. Am avut și eu probleme din cauza asta, dar credeam că asemenea mentalități au mai supraviețuit doar în reclamele la ciocolata ROM. Constat că m-am înșelat și că totul pornește de la cap. Săptămâna trecută am văzut că atunci când se referă la conduită decentă, o mare parte a colegilor parlamentari se gândesc la vestimentație ori la lungimea părului, dar consideră că ar fi cât se poate de ”decent” să ocupi funcții de conducere în Parlament ori în Guvern, chiar dacă ești condamnat penal ori declarat în stare de incompatibilitate în mod definitiv. Acum vedem cum un director de liceu aplică tratamente discriminatorii unor elevi pe motiv de ”lungimea părului”, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar găsesc justificări pentru așa ceva", a comentat Mihai Goțiu, care este membru atât al Comisiei pentru Învățământ, cercetare, tineret și sport, cât și al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Senat.

Senatorul clujean a adresat mai multe întrebări în solicitările trimise, astăzi, ministrului Educației și șefului Inspectoratului Școlar Cluj, menționând că așteaptă răspunsuri urgente.

"Le-am cerut să-mi explice cum interpretează art. 6, alin. 2, din Statutul elevului, în care se arată că ”elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii”, și să-mi specifice articolele din lege care i-au permis directorului în discuție să trimită elevii acasă pentru că au părul lung. Dacă nu există, atunci un regulament școlar nu poate încălca legea. Dacă există, atunci voi propune o modificare legislativă care să abroge o asemenea aberație. Știu că sunt mulți colegi parlamentari, miniștri și inspectori școlari care oftează după anii comunismului. Să se uite, totuși, în calendar: suntem în anul 2017, nu înainte de 1989", a mai spus Mihai Goțiu.