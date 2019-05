Ministrul Economiei, lovit de nostalgie. Vrea o evidența pe modelul planificării comuniste

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a declarat marţi, la Reghin, că se lucrează la o evidenţă electronică a agenţilor economici din România, după modelul fostului Comitet de Stat al Planificării (CSP) din perioada comunistă, dar cu o denumire adaptată economiei de piaţă, afirmând că ministerul "trebuie să aibă o imagine a economiei ţării".

"Dacă vă amintiţi cei mai în vârstă, exista acel CSP care avea reglaje fine în economie, adică avea toate instituţiile ştia foarte bine ceea ce produce fiecare şi făcea legăturile între agenţii economici (...) Lucrăm la asta, eu ca ministru recunosc acum că mi-e foarte greu să ştiu absolut tot ce se produce în România. Şi până la urmă, indiferent că el e privat, Ministerul Economiei trebuie să aibă o imagine a economiei ţării, nu numai ca strategie, dar şi ca dezvoltare a României. Pentru că, de fapt Ministerul Economiei face reglajele, propune Guvernului acolo unde nu avem zone dezvoltate şi există o posibilitate de a o dezvolta, să propună proiecte de genul celui cu ajutorul la firme. Lucrez încă la acest CSP pe care în acest moment nu pot să îl construiesc decât electronic, pentru că nu mai există posibilitatea care a fost şi în momentul în care colegii mei din minister vor reuşi să identifice toate firmele, le vom pune. Dar sunt foarte puţine cazurile când apar firme noi, aşa cum au apărut în Reghin", a arătat Bădălău, scrie Agerpres.



Ministrul Economiei preconizează că în aproximativ trei luni evidenţa electronică a agenţilor economici din România va fi supusă dezbaterii publice, astfel încât aceştia să îşi poată preciza punctul de vedere.







"Cred că în trei luni vom reuşi să îl dăm, eu aş vrea să îl dăm totuşi şi să îl ţinem în transparenţă publică mai mult timp, pentru ca şi dânşii să îşi dea cu părerea, şi mă refer la agenţii economici. Pentru că în principal şcoala românească trebuie să fie legată clar de ceea ce are nevoie societatea românească, de ceea ce are nevoie economia românească. Trebuie să fie legată direct. În afară de faptul că trebuie să dea cultură generală, cea practică trebuie să fie legată de nevoile societăţii", a susţinut Niculae Bădălău.



Referitor la învăţământului profesional, ministrul Economiei a precizat că se lucrează la o evidenţă şi în privinţa a ceea ce aşteaptă economia românească de la învăţământul profesional, care trebuie să se adapteze nevoilor pieţei muncii.



"Lucrăm la nivelul ministerului la ceea ce aşteaptă economia românească de la învăţământ. Avem o situaţie pe fiecare domeniu, vom discuta cu toţi agenţii economici ce vor să formeze. Cred că deja trebuie o restartare, de o reaşezare a şcolilor profesionale, în funcţie de agenţii economici. Dacă la Reghin se creează o fabrică puternică de tractoare, aici trebuie făcută o şcoală profesională care să ofere muncă calificată pentru această fabrică, aşa cum şcolile profesionale navale trebuie să fie pe lângă şantierele navale etc. Copiii trebuie să aibă posibilitatea de a face partea practică în zona aceasta de execuţie. Avem un draft, dar am vrea să cuprindem absolut tot", a afirmat Niculae Bădălău.



Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a vizitat, marţi, compania IRUM Reghin, o companie cu capital sută la sută românesc, care a lansat anul trecut, în anul Centenarului Unirii, primul tractor 100% românesc, conceput şi construit de inginerii societăţii, la 15 ani de la dispariţia producţiei de tractoare româneşti.



IRUM Reghin a fost fondată în 1953 şi a devenit o societate cu capital complet privat în anul 1999, când societatea Maviprod (care împlinit 25 de ani) a preluat-o şi a menţinut obiectul principal de activitate prin fabricarea de maşini şi utilaje dedicate industriei forestiere. Ulterior, IRUM a fost modernizată, a extins liniile de producţie şi a înfiinţat primul centru de cercetare privat din România, în domeniul maşinilor şi utilajelor.