Ministrul Apărării: ”Nu mă simt vinovat pentru că nu am făcut armata”

Gabriel Les, la Apărare

Gabriel Leș subliniază că nu se simte vinovat pentru că nu a făcut armata și că are experiență pentru Ministerul Apărării.

Criticat pentru că nu a efectuat stagiul militar, Gabriel Leș spune că nu se simte vinovat și că făcea a doua facultate în momentul în care s-a ridicat obligativitatea.

„Văd că a fost o mare dezbatere pe această temă multă vreme. Vreau să vă spun că începusem a doua facultate când s-a ridicat obligativitatea, când s-a suspendat obligativitatea serviciului militar. N-as fi avut nicio problemă să o fac. (...) Mi-ar fi făcut plăcere să o fac, dar pe de altă parte așa este legea la acest moment. Ministrul este numit politic. Nu vreau să mă simt vinovat că nu am făcut armata și astăzi sunt în ministrul Apărării Naționale în condițiile în care am și experiență ca fost secretar, adică n-am fost luat de pe stradă și am fost adus în Ministerul Apărării ca secretar de stat. Am lucrat la proiectele despre care astăzi se discută (...) deci am lucrat la aceste programe și nu vreau să mă simt...”, a spus ministrul Apărării, Gabriel Leș, într-un interviu pentru Realitatea TV.

Probleme pentru România

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Realitatea TV, şeful Armatei s-a mai întrebat dacă nu cumva ne sabotăm singuri şi a făcut referire la disputele politice care au făcut rău Armatei de-a lungul timpului

Dacă România ar fi atacată, nu ar putea să se apere prea mult. Nu atingem nici măcar un nivel minim de capabilităţi. Noroc cu partenerii NATO. Este declaraţia înspăimântătoare, dar adevărată, a ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Leş.

"În acest moment, din pacate, și o spun cu mare amărăciune în suflet, pentru o muniție oarecum mică, pentru calibre foarte mici, la momentul asta nu facem nimic în țară! Decât asamblarea unei astfel de muniții”, a spis Gabriel Leș.

Întrebat dacă România cumpără și praful de pușcă de la inamic, ministrul Apărării Naționale a răspuns: ”Nu vă dau această informație dar da, în momentul asta pulberea se cumpără”.