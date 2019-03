Milionarul Dragoș Săvulescu, condamnat la cinci ani de închisoare, rupe tăcerea

Milionarul fugar Dragoș Săvulscu rupe tăcerea după condmanarea sa în dosarul retrocedărilor ilegale din Constanța. Acesta scrie pe blogul persoanal că în speța sa nu există niciun prejudiciu și că ,, nu s-a retrocedat niciun centimetru din domniul public.''

Iată ce scrie Săvulescu pe blogul personal:

Dosarul Retrocedarilor a inceput acum exact 14 ani, in 2005, cand un inamic al primarului de atunci Radu Mazare, pe nume Constantin Cucoara – fostul sef al Cadastrului Constanta, proaspat angajat la DNA, a facut o plangere penala, probabil ca prima indatorire de serviciu. Fiind vorba de un fas evident, fara nicio baza reala, dupa ce un dosar s-a constituit, politistii si procurorii, dupa cercetari, au dispus neinceperea urmaririi penale (NUP) si clasarea dosarului. Dupa ce procurorul Tulus a fost numit ca procuror-sef, exact a doua zi a ordonat recercetarea in dosar, redistribuind dosarul altor politisti si procurori din DNA, cu ordin direct de a gasi ceva pentru a-l infunda pe Mazare, principalul om care ii voia capul fiind presedintele de atunci, Traian Basescu. Procurorii au trimis controale la Primaria Constanta iar oamenii DNA-ului au plecat de acolo cu 2 camioane de hartii pantru a cerceta si a gasi ceva, absolut orice! Foarte bine, nimic rau in asta! Numai ca tot ei se plangeau ca nu au gasit mai nimic iar ordinul era foarte clar! In final, dupa 3 ani de cercetari, au constituit dosarul , au scris un Rechizitoriu absolut ridicol, de care toti avocatii din dosar radeau literalmente si au trims dosarul in judecata. Dosarul a fost constituit in principal pe 2 acuzatii :

Prima, ca s-a produs un prejudiciu urias, calculat in baza unui raport de constatare de catre specialistii DNA – 2 specialisti dintre care unul, un batranel, nu facea decat calcule matematice ,nestiind sa faca altceva in calitatea lui de “specialist” – dupa cum a si declarat in instanta – si al doilea – cine credeti?? – noul angajat al DNA – Constantin Cucoara, exact cel ce a depus si plangerea penala! Un singur detaliu de subliniat – niciunul nu avea atestat de expert autorizat si deci, niciunul nu avea calitatea legala de a aprecia preturile terenurilor si in consecinta sa poata veni cu o opinie obiectiva raportat la potentialul prejudiciu! Ei bine, in baza calculului acestor “specialisti” si nu experti, DNA a facut public celebrul Rechizitoriu in care au apreciat ei dupa caputul lor niste prejudicii astronomice, la care jurnalistii si publicul in general pur si simplu au explodat! Rezultatul? Inca de acum 11 ani, de cand tot scriu de acest dosar, jurnalistii au tot amintit ultrainsistent de respectivul prejudiciu, comunicat initial de DNA -si anume – 114 milioane de Euro!!! Sigur, suma in sine e oricum o suma foarte mare, dar suprafata de teren la care se raporta aceasta suma este uriasa, de ordinul milioanelor de metri patrati de teren, Dosarul Retrocedarilor fiind compus de fapt din 6 dosare uriase, absolut distincte, cu cele mai mari suprafete revendicate si restituite din Constanta! Din aceasta perspectiva, raportat la suprafata de teren pe care s-au reconstituit drepturi de proprietate, prejudiciul in sine nu mai este atat de spectaculos! Sigur, nimeni nu s-a ostenit sa puncteze aceste detalii, toata lumea s-a raportat numai la cifra in sine!

A doua acuzatie de baza se referea la faptul ca Primaria a restituit revendicatorilor intinse suprafete din domeniul public, fapt interzis de lege!

Dar sa spunem ca totul ok pana aici. Ce nu e ok absolut deloc este ca, expertizele – cadastrala si evaluatoare – dispuse in dosar de catre instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti – si efectuate de catre experti autorizati, nu “specialisti”, – au aratat foarte clar 2 lucruri:

- prejudiciul din dosar, referitor la aceste diferente de preturi, NU EXISTA!! ESTE 0!

- nu s-a retrocedat NICI MACAR UN CENTIMETRU din Domeniul Public!





sursa: Dragos Săvulescu Blog