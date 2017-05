Miliardarul rus Oleg Boyko, acuzat că şi-a făcut avere pe seama românilor săraci

Cămătărie cu acte în regulă. Aşa poate fi caracterizată afacerea lui Oleg Boyko, un miliardar rus care operează inclusiv în România. Prin firmele sale, oferă împrumuturi cu dobânzi foarte mari, de multe ori fără ca acestea să fie clare pentru clienţi. Iar dacă întârzii cu plăţile, ajungi într-o situaţie imposibil de gestionat. Deutsche Welle scrie despre un român care a făcut un împrumut rapid pentru a se trata de cancer. Bărbatul a ajuns să plece la muncă în Germania pentru a plăti de patru ori suma datorată.

Jurnaliştii de la Deutsche Welle prezintă povestea unui român prins în iţele unui împrumut rapid făcut la firma miliardarului rus Oleg Boyko. Bărbatul, căruia autorii articolului i-au dat numele fictiv Daniel, a avut nevoie de bani pentru un tratament mult prea costisitor. Fără alte soluţii, a apelat la o companie de împrumuturi rapide, pentru suma de 800 de lei. Nu a putut, însă, să o returneze într-o lună, aşa că datoria s-a dublat. A ajuns la o înţelegere să achite 350 de euro în două tranşe. Prima dată, a plătit suma pe care o împrumutase, însă nu a reuşit să achite şi diferenţa. Din acel moment, coşmarul său s-a accentuat. S-a trezit că e executat silit pentru o sumă de aproximativ 2.700 de lei, inclusiv penalităţi şi comisioane de 1.600 de lei.

,,Efectiv am ajuns la sapă de lemn cu tratamentul ăsta. Și dânșii profită. Eu mă rog la Dumnezeu să nu-mi recidiveze boala. Că dacă o să-mi recidiveze, mă duc și-i omor. Plec cu ei de gât. Pur și simplu am ajuns să plec din România pentru niște hoți care m-au înșelat și m-au mințit în față.", spune Daniel.



Cazul lui Daniel nu e singular. Firma patronată de Boyko a început să ofere împrumuturi rapide în România în iunie 2015, iar până în aprilie anul acesta a ajuns să fie implicată în 1.570 de cazuri în instanță, cele mai multe, dosare de executare silită împotriva clienților.



Dar cum funcţionează afacerea căreia statul pare că nu îi dă importanţă? Compania rusului oferă primul împrumut, de până la 600 de lei, pentru o perioadă de o lună, cu dobândă şi comisioane ZERO. De la al doilea împrumut, dobânda anuală efectivă ajunge la 2000%.



Nu doar românii sunt ţintele miliardarului rus. Firma din ţara noastră este subsidiara unei companii din Letonia, care operează în 17 ţări europene. Practic, săracii Europei îi umflă conturile lui Oleg Boyko şi partenerilor săi. Mai mult, operaţiunile fiscale ale miliardarului se desfăşoară, în cea mai mare parte, în Malta, unde taxele se apropie de zero.



Oleg Boyko are o avere de 1,24 miliarde de euro şi e şi coproprietarul postului Fashion TV. Miliardarul are legături cu elita moscovită, printre care proprietarul clubului FC Chelsea, Roman Abramovich, și prim-vicepremierul Rusiei, Igor Şuvalov.



Boyko deţine o vilă luxoasă în Italia, pe malul lacului Como, şi are un iaht lung de 44 de metri, unul dintre cele mai rapide din lume.