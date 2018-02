Mihai Chirica atacă: Partidul este furat în momentul de faţă de cei care nu iubesc social-democraţia

Edilul Iaşului, Mihai Chirica, a afirmat, miercuri, că ''se încearcă destructurarea organizaţiilor'' PSD cu rezultate şi a opinat că ''partidul este furat în momentul de faţă de cei care nu iubesc social democraţia'', anunţă Agerpres.

"Cred că partidul este furat în momentul de faţă de cei care nu iubesc social democraţia şi se încearcă destructurarea organizaţiilor care au rezultat pentru a face culoar, probabil, altor formaţiuni politice", a spus Chirica, întrebat despre situaţia din partid. Referitor la convocarea Biroului Permanent Judeţean şi organizarea unui CEx pentru excluderea sa, a viceprimarului Gabriel Harabagiu şi a altor membri de partid, edilul a arătat că ''este probabil o presiune pe care o suportă din partea Bucureştiului''.

''În spaţiul public a apărut un singur punct de vedere, cel al secretarului organizaţiei de la nivel naţional, şi probabil că pe această presiune s-au grăbit şi dumnealor. În orice caz, primarii (...) împărtăşesc alte puncte de vedere. (...) Îmi este greu să cred că nu este şi domnul Dragnea implicat aici", a susţinut el.

Primarul Iaşului a admis că există ''o ruptură'' între el şi conducerea judeţeană a partidului, respectiv, preşedintele PSD interimar, Maricel Popa.

"Cu părere de rău, este o fisură, dar nu de neastupat, ca să spun aşa. Cred că se vor găsi puncte comune", a mai spus Chirica. De asemenea, întrebat despre declaraţiile critice făcute la adresa conducerii partidului şi la decizii ale guvernanţilor, dacă ar proceda altfel, edilul a subliniat că tot ceea ce a ''pronunţat s-a demonstrat a fi adevărat. "Cu siguranţă nu. De fiecare dată, tot ceea ce am pronunţat s-a demonstrat a fi adevărat. Nu am spus numai noi. Membrii de partid s-au arătat indignaţi de ceea ce s-a petrecut de-a lungul timpului. (...) Desigur, şi cei care nu sunt aici, cei care nu sunt simpatizanţi. Noi am luat un vot masiv. Vorbeam de zeci de mii din Iaşi, sute de mii din judeţ, milioane de voturi din ţară, care depăşesc numărul membrilor de partid, desigur", a explicat Chirica.