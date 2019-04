Mihai Teja nu se teme că va fi demis! ”Este nevoie de timp”

Mihai Teja

FCSB este la cinci puncte de liderul CFR Cluj și mizează pe un pas greșit al ardelenilor la Craiova. Înaintea meciului cu Sepsi Sfântu Gheorghe, antrenorul roș-albaștrilor, Mihai Teja, a declarat că evoluția echipei sale este vizibilă și nu se teme că va fi demis la finalul sezonului.

Partida FCSB – Sepsi este programată luni, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Se înfruntă a doua și ultima echipă din clasamentul play-off-ului Ligii 1.

„Nu mi-e teamă de demitere, am venit la Steaua să încerc să demonstrez că putem să jucăm un fotbal bun. Îmi doresc ca echipa să facă performanţă. În rest, nu îmi e teamă, se poate scrie orice. Nu am venit la Steaua pentru bani, nici să ţin foarte mult de scaun. Am venit doar să-mi fac treaba, încerc să dau 200% în tot ceea ce fac, dacă iese este foarte bine, dacă nu iese merg mai departe."