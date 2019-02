Mihai Teja e categoric: ”Am discutat cu băieții. Vrem performanță!”

Arena Națională va găzdui duminică, 24 februarie, derby-ul etapei a 25-a dintre FCSB și Universitatea Craiova. Mihai Teja a susținut conferința de presă pentru meciul cu formația din Bănie.

Antrenorul FCSB a explicat că performanța se face în timp. Mihai Teja este de părere că formația din Capitală are mult de muncit pentru a realiza meciuri foarte bune. Tehnicianul formației roș-albastre a discutat și despre abritraj și a comentat declarația lui Devis Mangia, care a spus că: ”Cei de la FCSB sunt precum cei de la Juventus, se plâng de arbitraj.”

”Mai este mult de muncă. Nu cred că există un antrenor cu o baghetă magică. Mi-aş dori să am rețeta respectivă, dar nu o am. Nu este ușor dintr-o dată să câștigi cu 2-0, 3-0. Klopp a avut nevoie de 2 ani la Liverpool, Guardiola la fel la City. Mi-aș dori să jucăm extraordinar dintr-o dată. Echipa se schimbă de la un meci la altul. Am discutat cu băieții. Vrem să fim echilibrați, să facem pași pentru performanță. ”



Vezi pe realitateasportiva.net ce a declarat Teja după acuzațiile tehnicianului Craiovei, Devis Mangia în ceea ce privește un presupus arbitraj preferențial primit de vicecampioana României în acest sezon.