Mihai Şora, mai bătrân decât prevede baza de date

Mihai Sora

Filosoful Mihai Şora a povestit, amuzat, pe pagina sa de facebook, cum a ajuns în situaţia de a nu-şi putea cumpăra online bilet de avion decât după ce a comis ''fals în acte".

Motivul este unul banal: rubica presetată "anul de naştere" se termină la 1918.

"Și am zis „Ia să luăm noi bilete de avion“… Buuun. Completăm frumos destinația, ziua plecării, nume, prenume etc. și ne împotmolim la data nașterii: formularul nu acceptă călători născuți în 1916. Clic și iar clic, – nimic. Până la urmă, robotul a vrut 1918, așa că am scris ce a vrut robotul," a scris pe facebook Mihai Şora, însoţind mesajul cu #falsînactepublice

#maibinepejoscaBadeaCârțan.

Filosoful Mihai Şora s-a născut pe 7 noimebrie 1916.

La peste 100 de ani, el a devenit simbolul protestelor antiguvernamentale şi anti-PSD, participând până şi la marele miting din 10 august.