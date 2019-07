Mihaela Buzărnescu, despre criza de nervi din finalul meciului cu Simona Halep

Simona Halep s-a calificat miercuri în turul 3 al turneului de tenis de Mare Şlem de la Wimbledon, după o victorie împotriva altei românce, Mihaela Buzărnescu, 6-3, 4-6, 6-2.

Simona Halep, 27 de ani, locul 7 WTA, fost lider mondial, s-a impus după o oră şi 51 minute în faţa unei adversare de 31 ani, care este pe locul 53 în ierarhia mondială. Buzărnescu a reuşit miercuri unul dintre cele mai bune meciuri ale sale din acest sezon.

Mihaela Buzărnescu a explicat de ce a parlamentat atât de mult cu arbitra, simţindu-se nedreptăţită.

"M-am oprit, pentru că s-a strigat "out", nici nu m-am concentrat să lovesc. Eram convinsă că este în afara jocului, nici nu m-am uitat. Apoi, arbitra a dat minge bună şi în loc să repetăm, i-a dat ei punctul. Nu ştiu de ce i-a dat direct punctul pentru că pe mine mă deranjase că a strigat arbitrul. Nu am mai lovit, nu m-am mai concentrat când am văzut-o. I-a dat ei punctul şi am spus: "ooook". Mi s-a părut foarte aiurea decizia. Faptul că a strigat "out" m-a deranjat", a spus Mihaela pentru Fanatik.