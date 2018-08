Mihaela Buzărnescu, replică TĂIOASĂ pentru Cristian Tudor Popescu şi pentru tatăl ei

Mihaela Buzărnescu a abandonat în turul al doilea al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii în valoare de 2,82 milioane dolari, în timpul meciului cu ucraineanca Elina Svitolina, cap de serie numărul 5.

Mihaela Buzărnescu a suferit o entorsă la piciorul drept, în cursul setului al treilea, la scorul de 6-3, 6-7 (5/7), 4-3 în favoarea adversarei sale. Cu ochii în lacrimi, "Miki" a primit îngrijiri medicale la marginea terenului, înainte de a fi scoasă din arenă într-un scaun cu rotile, în aplauzele spectatorilor.

Tatăl ei şi Cristian Tudor Popescu au susţinut că multele meciuri disputate în acest sezon au dus la entorsa de la glezna dreaptă. "Miki" a avut un răspuns dur pentru cei doi.

"Este aberant. Văd că își dau toți cu părerea prin țară. Eu am fost pe teren, nu ei. În plus, tatăl meu este la București, nu este aici, cu mine. Terenul era umed și am alunecat, după care mi s-a oprit piciorul", a spus Buzărnescu citată de Libertatea.

