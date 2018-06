Mihaela Buzărnescu, reacţie-surpriză când a aflat că a urcat pe locul 29 WTA

Mihaela Buzărnescu s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA pe iarbă de la Birmingham, dotat cu premii totale de 846.000 dolari, după ce a învins-o pe croata Petra Martic, cu 4-6, 6-3, 6-2.

Buzărnescu şi-a asigurat un cec de 24.880 dolari şi 100 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe a doua favorită, ucraineanca Elina Svitolina, care a dispus de Alize Cornet (Franţa) cu 6-4, 6-2. Românca a câştigat pe 1 iunie cu 6-3, 7-5 în faţa Elinei Svitolina, în turul al treilea la Roland Garros.

Românca de 30 de ani va urca un loc, până pe poziţia a 29-a şi s-a declarat surprinsă de acest lucru.

"Nu ştiam că am urcat pe 29! Mă bucur. Sper să reuşeşesc să urc, să îmi apăr punctele, dar cel mai mult îmi doresc să joc bine. Mă bucur că am reuşit să mă acomodez cu iarba atât de repede, că am putut să am aceste rezultate şi să joc bine. Cu Svitolina, va fi un meci ca oricare altul. Nu mă gândesc că e Svitolina. Încerc la fiecare meci să îl abordez cât pot mai bine şi să nu mă gândesc ce va fi la finalul meciului. Cât pot, îmi iese, dacă nu îmi iese, se mai întâmplă", a spus Mihaela Buzărnescu pentru Digisport.