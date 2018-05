Metalul care are puteri de vindecare. Efectele terapeutice, spectaculoase

Metalul care are puteri miraculoase de vindecare. Efectele terapeutice, spectaculoase

Efectele terapeutice ale acestui metal sunt mai putin cunoscute decat ar trebui, chiar daca este folosit inca din cele mai vechi timpuri pentru prevenirea si tratarea anumitor afectiuni.

Cuprul are un rol important in buna functionare a organismului nostru si chiar puteri miraculoase de vindecare. Ne ajuta atat in prevenirea anumitor boli sau afectiuni, cat si in tratarea sau calmarea durerilor.



Cuprul ajuta la tratarea iritatiilor si a inflamatiilor, dar mai ales la intarirea sistemului osos. Desi nu este o metoda sustinuta de dovezi stiintifice, persoanele care sufera de artrita pot purta o bratara din cupru la incheietura mainii pentru a diminua si calma durerile. Pentru reumatism, este indicata terapia cu placute de cupru, srie bzi.ro.



Metalul ajuta si la regenerarea oaselor si prevenirea aparitiei osteoporozei. Sarurile de cupru au efect de combatere a ciupercilor, bacteriilor, a pojarului si virusurilor.



De asemenea, poti combate dermatita cu oxid de cupru.