Mesajul lui Iohannis, la finalul campaniei: ”Dragii mei, dragi români, dați-mi votul vostru!”

Klaus Iohannis a cerut, pentru prima dată în această campanie electorală, votul românilor la alegerile de duminică.

"Va mai spun ceva. Acum, la final de campanie, va spun ceva ce nu am spus niciodata in campanie: dragii mei, dragi romani, dati-mi votul vostru, nu numai pentru un politician care este dedicat cu trup si suflet Romaniei si romanilor. Dati-mi votul vostru pentru un concept pentru viitorul Romaniei, pentru un concept care se numeste Romania normala. Pana acum, la final de intalnire, am spus la treaba! Astazi, dragi mei, spun la vot!

Să nu ne amagim. PSD-ul nu a disparut. PSD a fost inlaturat de la Putere. PSD ramane un adversar redutabil, pentru a scapa Romania de pesedism e nevoie sa ii convingeti pe romani sa mearga la vot. Noi suntem dintre aceia care vor sa faca ordine prin vot liber, democratic si pentru asta mergeti si convingeti oamenii sa mearga la vot la prezidentiale, la locale, la parlamentare si abia dupa aceea, cu o alta majoritate in Parlament vom incepe adevarat reconstructia Romaniei. Ma angajez in fata dumneavoastra ca voi aduna toate fortele democratice din Romania si vom reconstrui aceasta frumoasa tara, patria noastra, Romania.

Majoritatea - cam 90% dintre solicitarile romanilor - care au venit sa imi spuna fiecare ce voia mi-au spus domnule presedinte, sa ne scapati de PSD. Si am reusit", a afirmat Klaus Iohannis, vineri, la o intalnire cu simpatizantii din Ramnicu-Valcea.