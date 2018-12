MESAJE de Sf Nicolae 2018. La mulți ani de Moș Nicolae!

MESAJE de Sf Nicolae 2018 - Urari de Sf Nicolae - Felicitari de Sf Nicolae 2018 - La mulți ani de Sf Nicolae!

MESAJE de Sf Nicolae 2018. Joi, toți cei care poartă numele de Nicolae, Nicoleta, Nicușor, Niculiță, Niculina, Nicu, Nicole și alte derivate ale acestora își serbează ziua numelui. Pentru cei care doresc să transmită un gând bun, o urare sau o felicitare, dar nu au inspirație sau timp, le propunem câteva mesaje legate de semnificaţia sărbătorii, serioase, cu umor sau în versuri. Din toate acestea vă puteţi inspira pentru a le face o bucurie.

Peste 800.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae. Din totalul persoanelor care poartă aceste nume, aproape 538.500 sunt bărbați (Nicolae, Niculai, Nicusor, Niculae, Nicu, Nicula, Nicoara), iar aproximativ 280.000 sunt femei (Nicoleta, Niculina, Neculita, Nicolina, Nicola)”.

MESAJE de Sf Nicolae 2018. Dintre aceste prenume, cel mai răspândit este Nicolae/ Nicolaie, apartinând unui numar de 353.415 bărbați, urmat de Nicoleta, prenumele a 191.030 de femei.

Sfântul Nicolae, de origine grecească (Nikolaos), numele este format din două cuvinte: nike, „victorie“ (de la nikao, „a învinge“), și laos, „popor“, putându-se tălmăci prin „obșteasca biruință“. Sfântul Nicolae, patronul Greciei, Rusiei şi al multor oraşe din Apusul Europei, este unul din cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, datorită multelor minuni săvârşite atât în timpul vieţii, cât şi după moartea sa, fiind supranumit „Făcătorul de Minuni”, păstrând şi rolul de Moş pentru copii. Sf. Nicolae este sărbătorit în 6 decembrie.

MESAJE de Sf Nicolae 2018. În unele regiuni fetele se adună în ajunul sărbătorii pentru a face plăcinte, iar seara, la ora nouă fix, flăcăii năvălesc peste ele și petrecerea începe. În zona rurală, în ziua de Sfântul Nicolae, feciorii se organizează în cete, își aleg gazda în casa căreia repetițiile pentru colinda de Crăciun și de Anul Nou vor avea loc. În popor se crede că de Sfântul Nicolae începe în adevaratul sens al cuvântului iarna. În această zi Moșul își scurtură barba sură și începe să ningă. Iar daca nu ninge înseamnă că Sfântul Nicolae a intinerit.

„La Mulți Ani cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae!”

„Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Nicoleta!”

„O zi specială pentru un coleg deosebit. La mulţi ani de ziua numelui tău!”

„Sper ca Moș Nicolae să-ți umple ghetuțele cu tot ceea ce ți-ai dorit”!

„Crede în ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie în sufletul tauîncă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te că este același care are grija să vină la tine de fiecare dată. La mulți ani!”

„Ziua de 6 Decembrie să aducă tuturor românilor multă sănătate și fericire și ca spiritul acestei zile sfinte să nu fie uitat.”

„Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros LA MULȚI ANI, multă sănătate, multe realizări și tot ce vă doriți lângă cei dragi.”

„Sufletul tău să vibreze în armonie și pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldură și duioșie, iar norocul să te urmeze oriunde. La mulți ani, de Sf. Nicolae!”

„Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială îți urăm un sincer La Mulți Ani!”

„Sper ca ziua numelui tău să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!”

„Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulți ani, de ziua numelui!”

„Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros La Mulți Ani, multă sănătate, realizări și tot ce vă doriți alături de cei dragi.”

„Îți doresc o oră de liniște, o zi de pace, o săptămână de soare, un an de iubire, un veac de sănătate și un mileniu de bani. La Mulți Ani!”

„La mulți ani, Nicolae… în viață să te împiedici de un bolovan de NOROC, să calci într-o baltă de FERICIRE, să te stropești din cap până în picioare cu IUBIRE și să fii SĂNĂTOS!”

„Felicitări dragul meu cu ocazia aceastei zile. Îți urez să fii mereu sănătos, fericit și bucuros. La mulți ani în cântec de clopoței de bucurie!”

„În această sfântă zi, îti doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor și fie ca Sf. Nicolae să te călauzească mereu în viață. LA MULȚI ANI!”

„Îți doresc ca de Sfântul Nicolae să ți se împlinească o parte din vise, celelalte să ți le împlinească Moș Crăciun!”

„Cu ocazia Sfântului Nicolae îți doresc multă sănătate, fericire și nu în ultimul rând multă bucurie în viață! Să fii iubit și să ai parte numai de lucruri frumoase!”

„Azi fiind o mare sărbătoare, primește din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor!”

„Sfântul pe care părinţii ţi l-au dăruit ca protector, când ţi-au ales numele, să-ţi călăuzească paşii pe calea speranţei, bucuriei şi sănătăţii!”

„Fie ca din aceasăa zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ți aducă fericire și bucurie. Multă sănătate! La mulți ani!”

„Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire și prosperitate. La mulți ani!”

„Astăzi, de ziua ta, Moș Nicolae ți-a adus o nuia…. păcat că nu ai fost cuminte! Multumește-te cu mine!”

„Bună! Sunt Moș Nicolae! Ți-ai pregătit bocancii? Vin la noapte să îți las o duzină de nuiele!”

MESAJE de Sf Nicolae 2018. Chiar trebuie sa-ti pregătești ghetuțele, acum nu mai ai nicio scuza!

Moș Nicolae sa iți umple cizmulițele doar cu bucurii, noroc si succese!

Umbla zvon prin tara ca diseară vine Moș Nicolae! Pregătește-ti încălțările!

Daca tu ai încăpea într-o ghetuța si copilașul nostru scump in alta ghetuța, tot ce as avea nevoie pe lumea asta ar fi o pereche de ghetuțe… Va iubesc!

In ultimii ani, Moș Nicolae a venit la mine cu… dragoste si speranța… El știe ca nu sufăr daca nu vine încărcat cu daruri pentru cizmulițele mele. Sunt norocoasa doar sa știu ca el exista si ca ii face pe apropiații mei fericiți. Tu ești unul dintre ei? L-am trimis aseară pe moș la tine, sa-ti sufle in ureche fericirea.

„Moș Nicolae m-a sunat, și tocmai m-a anunțat că anul ăsta te-a sărit pe tine și vine direct la mine!”

„Îți urez să ai o viață senină ca răsăritul de soare iar sufletul să-ți fie curat ca neaua. Îți urez o zi de neuitat și un călduros La Mulți Ani!”

”Un cer albastru fără nori,

În calea ta să fie,

Să ai în viață numai flori,

Noroc si bucurie.

La mulți ani, Nicolae/Nicolata!”



”Hai noroc și voie bună,

Să petrecem împreună,

C-astăzi este o zi mare,

Și-i motiv de sărbătoare.

La mulți ani, Nicolae!”



”Ce-ți urez de ziua ta?

Un ocean de sănatăte,

Un munte de noroc,

Un camion cu bani,

Și un sincer la mulți ani!”



”Un gând bun și-o sărutare,

Azi, la ceas de aniversare,

Sfântul Nicolae să te ocrotească,

Visele să ți se-mplinească!

La mulți ani, Nicolata!”



”Pe-o petală de lalea,

La Mulți Ani din partea mea,

Iar pe una de bujor,

Te iubesc și te ador!

La mulți ani, Nicolae/Nicolata!”



”Cu simple cuvinte,

Iți urez fierbinte,

Mulți ani înainte!

Ani cu cer senin

Și noroc deplin,

Ani cu porți deschise,

Pentru nenumărate vise!

La mulți ani, Nicolae/Nicolata!”



”Să-ți dea Domnul sănătate,

Judecată înțeleaptă,

Viață lungă pământească,

Ce dorești să se-mplinească!

La multi ani fericiți, Nicu!”



”De ziua ta Niculina mă lasă,

Să dau cuvînt dorinței ce m-apasă,

De a-ți spune că mi-ești dragă și îți doresc,

Tot binele din lume și noroc ceresc.”

In fiecare an, incepand cu 6 decembrie, sufltele noastre incep sa simta cum ceva parca in atmsofera e schimbat – se apropie o perioada frumoasa a anului „Sarbatorile de iarna” – cand oamenii sunt mai buni, mai frumosi, mai intelepti si fac o gesturi minunate fata de cei dragi si nu numai.

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

„Fie ca Sărbătorile de Iarnă, în special cea de Sfântul Nicolae, să îți aducă lumină și bucurie. Să avem cu toții înțelepciune și putere pentru a fi mai buni, să ne ajute să dăruim tot ce avem mai bun familiei, prietenilor și celor apropiați, dar și celor care au nevoie!"

„Dacă esti supărat, Moş Nicolae nu-ţi va aduce nimic. Asa că e bine să ai sufletul tău bun, aşa cum îl ştiu eu. Trăieşte câteva momente de fericire şi mulţumire. Apoi uită-te în ghetuţe: ai un gând bun de la mine!”

„Surpriză! Anul acesta Moş Nicolae nu ţi-a adus nimic... material. Doar pe mine, un suflet rătăcit şi singur. Astept doar un semn pentru a arăta ce am mai bun şi cald în suflet".

"Moş Nicolae a venit la mine cu dragoste şi speranţă. Eu nu sufăr dacă nu vine încărcat cu daruri pentru cizmuliţele mele. Sunt norocoasă doar să ştiu că el există şi că îmi face familia fericita. Asa ca l-am trimis aseară pe Moş la ţine, să-ţi sufle în ureche fericirea. .."

„Ho-Ho-HO! Să ai parte de bucurie-n casă! La mulţi ani! Moş Nicolae!”

„Moş Nicolae m-a sunat, şi tocmai m-a anunţat că anul ăsta te-a sărit pe tine şi vine direct la mine!”

„Astăzi, de ziua ta, Moş Nicolae ţi-a adus o nuia…. păcat că nu ai fost cuminte! Multumeşte-te cu mine!”

„Bună! Sunt Moş Nicolae! Ţi-ai pregătit bocancii? Vin la noapte să îţi las o duzină de nuiele!”

„Ziua de 6 Decembrie să aducă tuturor românilor multă sănătate şi fericire şi ca spiritul acestei zile sfinte să nu fie uitat."

„Sper ca Moş Nicolae să-ţi umple ghetuţele cu tot ceea ce ţi-ai dorit"!

„Crede în ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiţie care a trezit sentimente de bucurie în sufletul tău încă de la primul Moş Nicolae. Gândeşte-te că este acelaşi care are grija să vină la tine de fiecare dată. La mulţi ani!”

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde. La mulţi ani, de Sf. Nicolae!"

„O zi specială pentru un coleg deosebit. La mulţi ani de ziua numelui tău!”

„Ne gândim cu toţii la tine şi pentru că astăzi este o zi specială îţi urăm un sincer La Mulţi Ani!"

„Sper ca ziua numelui tău să îţi aducă multe motive de a sărbători. La mulţi ani!"

„Un trandafir, o floare şi-o rază de soare să-ţi lumineze inima în această zi deosebită. LA MULŢI ANI!"

La mulți ani și fie ca SF Nicolae să te călăuzească mereu!

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros “La mulți ani”, multă sănătate, multe realizări și tot ce va doriți lângă cei dragi.

Dragă Nicolae, de ziua numelui tău îți dorim un sincer “LA MULȚI ANI” să ai parte de mulți bani, sănătate și voie bună. Petrecere frumoasă alaturi de cei dragi!

FELICITĂRI SF NICOLAE.Ziua numelui să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii! LA MULȚI ANI!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

La mulți ani, fericire, împacare sufletească, flori, iubire, sănătatea te palească, prietenii să nu te uite și să ai bucurii multe!

La mulți ani cu veselie / Sănătate pe vecie / Casa plină de bucate / Dragoste pe săturate / Bani la greu / Noroc cu carul / La mulți ani și sus paharul!!

Îți urez “La mulți ani” pentru că porți acest nume, și fie ca SF Nicolae, pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și numai bucurii și liniște interioară.

Fie ca aceasta zi sa-ti deschida poarta unui viitor plin de succese si realizari. Sfantul Nicolae al carui nume il porti sa te ocroteasca si sa te calauzeasca mereu. La Multi Ani!

Astazi este o zi speciala pentru tine iar tu esti special(a) pentru noi in fiecare zi. Iti doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfactii si multa sanatate. La multi ani!

În zi de mare sarbatoare a Ortodoxiei, pentru că porţi numele Sfântului Nicolae, îţi urez multă sănătate şi fericire!

Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se-mplinească!

Ziua de 6 decembrie este una plină de tradiții și obiceiuri din popor. Este totodată ziua de Moș Nicolae.

SFÂNTUL NICOLAE. În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii își lustruiesc ghetele, pentru că Moș Nicolae vine să le aducă daruri, dacă au fost cuminți. Cei obraznici vor primi o nuielușă în loc de dulciuri și cadouri.

Se spune că Moș Nicolae vine pe un cal alb și este protectorul celor nevoiași și al orfanilor. Se mai crede că Sfântul Nicolae are puterea de a-i salva pe corăbieri de la înec și că apără văduvele și soldații pe timp de război.

De Sf. Nicolae, în case se aduc crengi de pomi fructiferi care se pun în apă pentru a înflori până de Anul Nou. Dacă acest lucru se întâmplă, anul următor va fi unul plin de belșug.

Se mai spune că în această zi Sfântul Nicolae se ascunde de Soare și-și scutură barba de ninsoare. În alte regiuni, fetele se adună în Ajunul Sfîntului Nicolae și fac plăcinte. Seara, flăcăii dau năvală pentru mânca acele plăcinte, scrie huff.ro.

MESAJE de Sf. Nicolae. SFÂNTUL NICOLAE. Ce să nu faci de Sfântul Nicolae

SFÂNTUL NICOLAE. 1. NU FI ZGÂRCIT

În ziua Sfântului Nicolae este bine să fii darnic şi iubitor cu cei din jurul tău. Zgârcenia nu doar că este considerată un păcat, dar îl mânie pe Sfântul săracilor, iar singurul cadou pe care l-ai putea primi la anul ar fi o nuieluşă.

SFÂNTUL NICOLAE. 2. NU AI VOIE SĂ TE CERŢI SAU CONTRAZICI CU NIMENI

În ziua Sfântului Nicolae, nu este bine să te cerţi cu nimeni. Se spune că persoanele care au chef de scandal în această zi sfântă, vor avea un Crăciun nefericit în familie.

SFÂNTUL NICOLAE. 3. NU UITA DE CEI SĂRACI

Primul lucru pe care trebuie să îl faci în dimineaţă zilei de 6 Decembrie este să oferi un cadou unui sărman. Orice cadou simbolic, chiar şi un covrig, îi va însenina ziua celui sărman.

SFÂNTUL NICOLAE. 4. NU AI VOIE SĂ SPELI HAINE

Nici de mână şi nici folosind maşină de spălat. Munca în zi de sărbătoare este considerată o ofensă la adresa sfinţilor şi a lui Dumnezeu.

SFÂNTUL NICOLAE. 5. LINIŞTEŞTE-I PE CEI ÎNTRISTAŢI

Nu ai voie să treci nepăsător pe lângă necazurile celor din jurul tău. Trebuie să îi linişteşti pe cei care nu o duc tocmai bine în această perioadă.

SFÂNTUL NICOLAE. 6. SPALĂ-ŢI FAŢA CU ZĂPADA, DACĂ A NINS AFARĂ

Se spune că Sfântul Nicolae apare pe un cal alb, iar acest cal este simbolizat de prima ninsoare care apare în jurul datei sfântului. Este bine să te speli pe faţă cu zăpada, dacă a nins, pentru că asta aduce prosperitate şi sănătate.

SFÂNTUL NICOLAE. 7. SPUNE O RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE A-ŢI PREGĂTI CIZMELE SAU GHETUŢELE PENTRU MOŞ

Se spune că rugăciunea ajută la înfăptuirea dorinţelor noastre, mai ales dacă este rostită din toată inimă.

SFÂNTUL NICOLAE. 8. SE FAC REPETIŢII PENTRU MERSUL LA COLINDAT

În zonele rurale, feciorii satului se organizează în cete şi îşi aleg gazda în casa căreia repetă colindele de Crăciun şi Anul Nou. Aceştia fac repetiţii pentru o serie de alte obiceiuri precum mersul cu Ursul sau cu Capra.

SFÂNTUL NICOLAE. Rugăciune către Sfântul Nicolae

O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta.

MESAJE de Sf Nicolae 2018. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică.

Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca, prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos.

Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.