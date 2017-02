Mesaje de Dragobete! Cel mai frumos mod in care poti spune "Te iubesc" pe 24 februarie

Mesaje de Dragobete – Mesaje si sms de dragoste pentru persoana iubita pentru trimis de Dragobete, varianta românească a Valentine's Day.

Mesaje de Dragobete. Dragobetele este sărbătorit în fiecare an în 24 februarie, zi dedicată iubirii. Aceasta zi este cel mai bun prilej pentru a-şi arăta sentimentele.

Iată cele mai frumoase și inspirate MESAJE DE DRAGOBETE!

Tu ești visul meu…unicul meu vis… aș vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii să te strâng așa de tare încât TU și EU sa devenim un singur suflet.

Mesaje de Dragobete. Sa iubesti inseamna sa traiesti prin celalalt, sa simti nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i darui. Sa iubesti inseamna sa te completezi prin celalalt. Happy DRAGOBETE!

Cel mai uimitor lucru din lume este sa privesti pe cineva la care tii cu adevarat si sa stii ca simte acelasi lucru pentru tine. Te iubesc romaneste de Dragobete!

Te port in minte si in suflet. Te simt in aerul pe care il respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.

Am doi ochi care vor sa te vada, am doua maini ce vor sa te imbratiseze, am doua buze ce vor sa te sarute, dar am o singura inima ce bate numai pentru tine!

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeste prin priviri si atitudini. Vino sa ne bucuram de iubire! E Dragobetele!

Daca cineva iti spune “te iubesc” tu sa-i spui ca minte caci iubirea nu se spune ci se simte.

Daca de Sfantul Valentin unii sarbatoresc ziua indragostitilor, de Dragobete noi vom sarbatori ziua iubirii noastre.

Opt litere, doua cuvinte, un singur inteles: Te Iubesc!

Engleza nu vorbesc … Franceza nu cunosc … Dar stiu cuvantul romanesc sa iti spun un sincer “Te iubesc”!

Daca as avea o floare de cate ori m-am gandit la tine, m-as putea plimba printr-o gradina nesfarsita.

Mi-e dor de tine in fiecare secunda din viata mea! Iti spun asta si de Dragobete si ti-as spune in fiecare clipa!

Iubirea e un cantec ce toti il canta des, dar nu la toti el are acelasi inteles.

Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin dupa o dimineata innorata, ca roua in zori de zi, ca razele soarelui de primavara, ca florile din luna mai; vocea ta imi aduce bucurie in suflet si gindul la tine liniste. Te iubesc!

Eu sunt o fereastra deschisa pentru zborul visurilor noastre, te iubesc pina la cer si-napoi de un infinit de ori, o lume-n care ne iubim si tu ma stii, ma ai, ma vrei, iar eu, eu te privesc si nu-mi ajunge, te tin si nu ma satur, te am si te mai vreau!

Mesaje DRAGOBETE pentru toată lumea

Sunt un milion de stele si un milion de vise, tu esti singura mea stea si singurul meu vis! Te iubesc!

Iubirea e un strop de lumina un stop de poezie curata a inimii si restul… nebunie! Iubeste doar…

Te iubesc ca-n prima zi, cand raze de soare aurii, cadeau usor purtate de vant, asupra noastra pe Pamant. Te iubesc, te voi iubi, si chiar daca soarta ne va desparti, iubirea noastra va sta acolo sus scrisa-ntr-o stea.

Fiecare apus aduce o amintire… Fiecare rasarit aduce o speranta… Intre apus si rasarit sunt ore fara viata… Sunt orele in care esti departe de mine.

A iubi inseamna a suferi dar cum tot mai multi fug de suferinta tot mai putini stiu sa iubeasca.

Cineva mi-a spus ca ziua are 24 ore, ca o ora are 60 minute. Ca un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus ca o secunda fara tine e o eternitate.

Dragostea e lucrul acela intangibil care ne face multumiti cu ceea ce avem si nemultumiti de ceea ce suntem.

De ploaie te poti ascunde, dar de dragoste n-ai unde caci oriunde te-ai ascunde ea la inima patrunde.

- Credeam ca de la ultimul esec nu`mi voi mai reveni niciodata…insa tu ai adus pe chipul meu cel mai frumos zambet si sentimentul pierdut undeva intr`un colt de inima…Iubirea…As scrie pe al cerului si pe a noptii bolta…Ca fara tine eu numai pot trai deloc…Te iubesc fetitza mea si vreau sa-mi petrec ziua de Dragobete toata cu tine.. si toate zilele care vor mai urma..!!!

- Zile in sir m-am tot gandit ce cuvant ar fi mai potrivit sa-ti spun. Ca o dulce ameteala ma cuprinde atunci cand ma gandesc la tine. Si acum ma pierd. Nu vreau, nu pot sa mai gandesc. Pur si simplu te iubesc si alte cuvinte nu gasesc.

- Vad lumea in ochii tai si ochii tai peste tot in lume in aceasta zi a indragostitilor, de Dragobete… si stiu ca si in zilele ce vor urma!

- Tu nu stii de mine.. Nu stii cine sunt. Dar eu mi-am creat o lume in care ne iubim si tu ma stii, ma vrei, ma ai, iar eu.. eu te privesc si nu-mi ajunge.. te simt si nu ma satur.. te am si te mai vreau, pentru ca te iubesc! Mi-as dori sa petrecem ziua indragostitilor impreuna!

- Tu imi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atat de multe zambete si dragoste, esti totul pentru mine si am fost atat de binecuvantata cand Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.

- Tu esti comoara vietii mele, esti minunea pe care am intalnit-o intamplator si care m-a facut fericita. Te iubesc enorm! Te doresc mai mult ca niciodata de acest Dragobete!

- Tu ai facut culorile mai vii, frumusetea mai pura, placerea mai intensa. Te iubesc mai mult decat iubesc viata, minunea vietii mele! Dragobete fericit!

- Ti-am zis vreodata de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru ca langa tine sunt mereu eu insami, pentru ca ma faci sa ma simt cum nu m-am mai simtit niciodata, pentru ca dragostea ta imi spune ca tot ce e mai bun de acum se va intampla, pentru ca mi-ai aratat ce inseamna dragostea adevarata… si cred ca te mai iubesc pentru ca esti pur si simplu irezistibil!

- Te iubesc, la tine am gasit dragostea, langa tine merita sa merg mai departe, tu esti lumina ochilor mei, tu imi luminezi calea, tu esti ingerul meu pazitor, cand esti langa mine secunda mi se pare ora, ziua mi se pare saptamana. Te iubesc printul meu frumos! Voi fi sclava dorintelor tale in aceasta zi de Dragobete!

- Te iubesc nu numai pentru ceea ce esti, ci pentru ceea ce sunt eu cand sunt langa tine. La Multi ani de Dragobete!

- Te iubesc mult viata mea, te iubesc asa cum nu am mai iubit pe nimeni in viata mea, ai aparut atunci cand aveam cea mai mare nevoie de tine, esti un inger pe pamant, orice as face, orice mi-as dori, iubire ca a ta nu voi mai gasi, te iubesc mult viata mea!

- Te iubesc este prezentul te-am iubit este trecutul, viitorul deci v-a fi??? te iubesc etern!

- Te Iubesc din toata inima – imi ia 2 secunde sa iti zic, dar imi trebuie o viata intreaga sa iti demonstrez cat de mult. Hai sa incep azi, de Dragobete sa-ti arat…

- Te iubesc cu rasuflarea, zambetele, cu lacrimile intregii mele vieti! Prezenta ta strabate intreaga casa. Chiar si atunci cand esti departe ma pomenesc ca iti aud glasul. Deschid fiecare usa, aproape asteptandu-ma sa te gasesc acolo – ma intorc sa-ti raspund, si simt cum inima mea moare pentru o clipa in acea tacere. Te port in minte si in suflet. Te simt in aerul pe care il respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.

- Sunt un om norocos pentru ca sunt ales de tine si vreau sa te rasplatesc, sa nu te dezamagesc in alegerea facuta. Promit sa te fac fericita si promit sa te iubesc. Te astept sa petrecem o zi de Dragobete de vis…

- Sunt un milion de stele si un milion de vise, tu esti singura mea stea si singurul meu vis! Te iubesc! Happy Dragobete!

- Subsemnata, eu adica, declar azi, de Dragobete, ca m-am indragostit total si iremediabil de tine. Te iubesc cu disperare!

- Stiu ca tu stii ca eu te iubesc. Dar de fiecare data simt nevoia sa iti amintesc. Desi.. Desi sunt constienta ca nu s-au inventat inca acele cuvinte care sa exprime tot ceea ce eu simt. Sunt doar niste banalitati. Dar atunci cand le auzi gandeste-te ca eu ti le spun din suflet. Te iubesc! Suna asa de frumos. Si totusi nu exprima suficient. Poate am sa te sarut. Poate am sa te mangai.. Poate am sa te ating.. Si totusi nu va fi suficient ca sa iti arat ca pana la sfarsitul vietii mele voi fi langa tine.

MESAJE DE DRAGOBETE pentru iubita

- Simt ceva in inima mea, este ca o mica flacara. De fiecare data cand te vad, aceasta flacara se aprinde. Aceasta flacara arde pentru tine, pentru ca te iubesc! Deabia astept sa ard iar in flacari, azi, de Dragobete!

- Nu stiu cui sa multumesc ca mi te-a scos in cale, dar a facut cel mai nobil lucru… Ti-am zis ca te iubesc? Ma bucur ca exista zile ca Dragobetele, sa pot striga lumii intregi ca sunt indragostita…

- Nu pentru ca iubesc sunt fericit, ci faptul ca sunt indragostit de tine ma face fericit! Dragobetele este ziua cea mai potrivita sa-ti declar iubirea mea…

- Nimeni nu-mi poate fura zambetul care-mi apare cand ma gandesc la tine. Si nimeni nu-mi poate fura inima, pentru ca ea deja iti apartine. Te iubesc mai mult decat orice! A trecut Valentine’s Day, am sarbatorit frumos, dar azi, de Dragobete ti-am pregatit o surpriza si mai mare… Voi fi sclavul dorintelor tale…

- Ma faci fericit si cred ca tie iti datorez bucuria de viata, imi umpli viata de un sentiment de bine, de un sentiment ca toate lucrurile sunt asa cum trebuie sa fie. Te iubesc raza mea de soare!

- Lacrimile sunt bucati din inima ce declara dragostea si dorul de tine zi de zi. Unde esti de azi, de Dragobete nu esti langa mine? L

- Iubesc 3 lucruri! Soarele, luna şi pe tine! Soarele pentru zi, luna pentru noapte si pe tine pentru totdeauna!

- Intr-o zi ma vei intreba: Ce este mai important pentru tine, eu sau cu viata ta? Iti voi spune: viata mea… pentru ca TU esti viata mea!!!

- Intalnirea cu tine a fost o soarta, devenind prietenul tau a fost o alegere, dar sa ma indragostesc de tine a fost ceva ce nu am putut controla.

- Exista flori in gradina mea, exista flori in parc, dar nimic nu este mai frumos decat atunci cand buzele noastre se intalnesc Esti cea mai frumoasa floare a mea si vreau sa te culeg de acest Dragobete!

- Eu ma simt atat de fericit, stiu de ce? Pentru ca sunt atat de norocos, stii de ce? Pentru ca Dumnezeu ma iubeste, stii de ce? Pentru ca mi-a oferit un dar, stii care? Pe tine, dragostea mea!

- Este greu sa vorbesc atunci cand sunt indragostit pentru ca atunci cand te privesc, frumusetea ta ma lasa fara rasuflare. Deci, daca azi, de Dragobete voi fi mut, vei stii de ce…

- Dumnezeu, inainte de a crea DRAGOSTEA, te-a creat pe TINE, apoi DRAGOSTEA ca sa iti fie daruita. Dupa toate acestea m-a creat pe mine sa ti-o pot DARUI. Te iubesc DRAGOSTEA MEA si te astept de de Dragobete,sa-ti pot indeplini toate dorintele!

- Dulce-i mierea de albine adunata de pe flori dar guritza de la tine e mai dulce de trei ori,TE IUBESK! Happy Dragobete!

- Dragostea mea pentru tine va dura pana cand un orb va reusi sa picteze zgomotul unei petale de trandafir cazuta pe o masa de cristal. TE IUBESC! Sa avem cel mai fericit Dragobete!

- De knd ai aparut in viatza mea…Nu`mi mai gasesc cuvinte sa descriu acest sentimen…knd te privesc timpul parca`l opresc si doar cu mine eshti…Traiesk ca thu mi`ai adus fericirea`n dar…Iubesk ca uh mai invatzat sa iubesk…Traiesk ca sa te fac cat mai fericit posibil pe lume…Sunt ingerul ce vegheaza asupra ta …dar in acelasi timp demonul ce te ademeneste cu dulceatza si iubirea mea…Te iubesk!!!

- De cand ai plecat tot ce mi-a ramas este o poza si un loc gol in patul meu, pe care nimeni nu-l va ocupa in lipsa ta. Inca te iubesc iubirea mea. Ma rog ca de Dragobete sa te intorci la mine!

- Daca iubirea mea s-ar masura, iti spun acum, dragul meu, ca te iubesc pana la cea mai indepartata stea, din cea mai indepartata galaxie, din cel mai indepartat univers, si inapoi, si tot asa, de o infinitate de ori! Te astept sa petrecem un Dragobete de neuitat!

- Daca iti spun ca te iubesc, nu ar fi indeajuns daca nu ti-as spune ca te iubesc pentru totdeauna! Te iubesc si azi, de Dragobete, si simt ca te voi iubi mereu…

- Daca imi pierd buzele te sarut cu ochii, daca-mi pierd ochii te sarut cu inima, daca-mi pierd inima o gasesc sigur la tine. La Multi ani de Dragobete!

- Daca ai fi o floare eu as fi vantul, ploaia si lumina. Daca ai fi o stea eu as fi noaptea eterna. Daca ai fi ocean eu as fi plaja marginita de gandurile tale. Numai pentru a fi impreuna, pentru totdeauna. Te iubesc!

- As vrea sa-ti fiu patura, as vrea sa-ti fiu haina ce o porti, as vrea sa-ti fiu perna sub cap, vreau sa fiu in jurul tau, vreau sa te tin strans in brate si sa fiu norocoasa persoana care te de Dragobete.

- As vrea sa fiu o stea, sa stralucesc numai pentru tine, sa ma transform in ploaie, sa cad usor peste trupul tau fierbinte, apoi sa ma evapor, s-ajung din nou in cer, sa le zic ingerasilor cat de mult TE IUBESC! Dar inainte de asta, iti voi zice in direct de Dragobete!

Mesaje de Dragobete pentru el

Mesaje şi urări de DRAGOBETE de la EA pentru EL

Mesaje şi urări de DRAGOBETE de la EL pentru EA

Mesaje de Dragobete pentru ea

MESAJE DE DRAGOBETE pentru iubit:

