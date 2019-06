Matei s-a despărțit de FCSB. Mesajul pentru clubul care l-a dat afară

Florentin Matei (26 ani) s-a despărțit de FCSB și a semnat cu Astra Giurgiu. Fotbalistul a explicat că nu s-ar mai întoarce la formația roș-albastră.

După experiența neplăcută de la FCSB, Matei s-a înțeles cu formația din Giurgiu și a semnat un contract valabil un sezon, cu opţiune de prelungire pe încă unul. Fotbalistul a mai jucat la echipa patronată de Ioan Niculae în sezonul 2017/2018, perioadă în care a marcat 4 goluri în 13 meciuri pentru giurguveni.

Fotbalistul a explicat că a avut oferte din străinătate, însă a preferat să rămână în Liga 1. Acesta a dezvăluit că nu s-ar mai întoarce la FCSB, indiferent de ofertă: ”Am fost aici şi anul trecut şi m-am simţit bine. Am avut o formă destul de bună cât timp am fost aici şi de aceea am preferat să revin.” Citește continuarea pe realitateasportiva.net.