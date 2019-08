Mesaj pentru Dragnea de la Iordache: ”Bate câmpii. Și-a pierdut calitatea de membru prin condamnare”

Florin Iordache

Deputatul Florin Iordache și-a spus părerea despre contestația depusă de Liviu Dragnea privind alegerea Vioricăi Dăncilă ca președinte al PSD

Florin Iordache, deputat PSD și cel care îi ținea locul lui Liviu Dragnea la șefia Camerei Deputaților atunci când lipsea, îl atacă pe fostul său șef, după ce acesta a contestat alegerea Vioricăi Dăncilă în funcția de președinte al PSD.

Liviu Dragnea susține că alegerea noii conduceri a PSD e ilegală și nestatutară. Și asta pentru că s-a făcut de către delegații la Congresul PSD din 29 iunie în baza modificărilor de Statut votate tot în acel congres, dar neînscrise la Tribunal.

"Bate câmpii. Conform statutului, Liviu Dragnea și-a pierdut calitatea de membru PSD în momentul în care a fost arestat. Noi nu mai aveam președinte. Statutul vechi spunea că președintele este ales de toți membrii de partid.

Pe noul statut, Viorica Dancila a fost aleasa presedinte. Orice modificare de statut trebuie validata de instanta. Actiunea lui Dragnea a intervenit in procesul de validare a noului statut. Incearca sa lege dosarul in care a fost condamnat de statut, facand trimitere la organizatia Teleorman, acolo unde erau membre de partid cele doua femei din dosar, dar pe mine ma pierde juridic. Nu sunt sanse sa aiba castig de cauza in instanta", a declarat Florin Iordache pentru Adevărul.

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, execută o pedeapsă de 3 ani și 6 luni la Penitenciarul Rahova, după condamnarea din dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman.