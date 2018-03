Membru CNA, reacție dură după interviul cu Ghiță: Este o mare operațiune de manipulare

Consiliul Naţional al Audiovizualului şi-a stabilit priorităţile pentru 2010.

Dorina Rusu, membru al Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat după ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghiţă, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seară, de patru televiziuni – Antena 3, B1 TV, România TV şi principalul post public de televiziune, TVR 1, informează news.ro.

,,M-am uitat la interviu(...) Ca membru CNA, însă, am observat că încalcă legislaţia audiovizuală şi o să fac autosesizare. Evident că este decizia lor editorială, dar este şi dreptul meu de membru CNA să remarc că felul în care cele patru televiziuni au hotărât să difuzeze în acelaşi timp, la oră de maximă audienţă, un interviu înregistrat – deci nu e vorba despre un eveniment care are loc(...) Consider că felul prin care televiziunile au făcut asta face parte dintr-o mare operaţiune de manipulare”, a spus Rusu.

„Cred că atunci când o să discutăm despre asta în CNA vom discuta în mod sigur şi despre ce înseamnă interesul public şi cum este el servit în felul acesta”, a adăugat ea.

Dorina Rusu a precizat că cel mai grav i se pare că interviul a fost difuzat şi de televiziunea publică.