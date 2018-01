Membru CExN al PSD, acuzații dure către Dragnea: ”Am încredere zero barat în Guvernul Dăncilă!”

Un membru al CExN face afirmații dure la adresa conducerii PSD. Acesta a declarat pentru realitatea.net că are încredere zero barat în noul Guvern Dăncilă, punctând că filiale PSD slabe, care pierd de ani de zile alegerile, primesc miniștri și secretari de stat, după ce îl laudă și susțin pe Liviu Dragnea. Mai mult, acesta a mai spus că Rovana Plumb ar urma să primească un portofoilu de premier după ce l-a tot lăudat pe Liviu Dragnea, în ultimul timp, deși acum ceva timp, era în tabăra lui Ponta. Pe de altă parte, acesta a mai punctat că liderii PSD din Moldova nu îndraznesc să comenteze în fața lui Dragnea, din două motive: au interesele lor, iar Dragnea are banii în pix pentru alocările de proiecte.