Meleșcanu, certat de Tăriceanu că nu-l demite pe Maior

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, l-a criticat, marţi seara, la TVR 1, pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, pentru că nu declanşează rechemarea lui George Maior din postul de ambasador în SUA.

„Maior a monopolizat relaţia cu SUA, ocupându-se de două componente: apărare şi servicii de informaţii. există o colaborare bună între serviciile de info româneşti şi americane, dar nu din timpul lui Maior, pe linia de apărare e această relaţie strategică, dar între dopuă ţări nu există numai aceste componente. e şi o relaţie politică, zero în perioada lui Maior, există relaţia economică, zero. Nimic, nu s-a făcut nimic”, a afirmat Tăriceanu.

El a mai spus că Maior este „la comandă cu Cotroceniul” şi „a furnizat acele informaţii în America pe baza cărora ălora să li se formeze imaginea că România este bineînţeles coruptă, în al doilea rând coruptă, în al treilea rând coruptă”.

„Prin ceea ce a făcut, Maior a făcut un extrem de mare deserviciu României şi românilor”, a susţinut Tăriceanu.

„Domnul Meleşcanu mi-a dat o explicaţie care mie nu mi-a plăcut. După audierea lui Maior la Comisia de politică externă a Senatului, comisia a făcut o scrisoare foarte politicoasă către MAE, care sub o formă eufemistică dădea o recomandare ca Maior să fie rechemat, având în vedere chestiunile de ordin politic: nerealizările, faptul că a avut o poziţie activă în diverse luări de poziţii plus ce a ieşit la suprafaţă, în postura de director SRI a încheiat acele protocoale cu procuratura. Domnul Melescanu a luat această scrisoare, au plimbat-o prin minister şi până la urmă au deferit-o unei comisii interne care se numeşte de disciplină sau etică. Şi i-am spus: dl Meleşcanu acolo, la această comisie, cred că e bine să analizaţi situaţii în care un diplomat nu respectă regulile interne de comportament - a venit beat, a condus nu ştiu..., alte lucruri. Aici nu discutăm de o problemă de ordin administrativ, e problemă mult mai gravă, e o problemă politică. Un astfel de personaj nu poate să reprezinte în Statele Unite România, dacă vrem să fim credibili, mai ales că administraţia Trump se confruntă cu această problemă cu statul paralel (...) OK. Şi? Şi...(...) Eu cu ministrul Meleşcanu avem o relaţie colegială, i-am spus punctul meu de vedere, până la urmă e ministru, el e responsabil cu acest domeniu. (...) Probabil că şi-a făcut un calendar care nu a atins termenul limită”, a afirmat liderul ALDE.

Întrebat dacă poate fi o explicaţie în atitudinea lui Meleşcanu faptul că ani la rând el şi Maior au condus concomitent SRI şi SIE şi s-au legat relaţii care pot fi bănuite dar nu probate, Tăriceanu a replicat: „Vreţi să vă spun ceva? Sper să nu”.