Mediul de afaceri face praf guvernarea PSD: Am stins incendii apărute artificial

Anul trecut nu a fost unul al construcţiei, iar Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a fost nevoit să se ocupe cu stingerea unor incendii apărute artificial şi propuneri care nu au avut neapărat legătură cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR, informează Agerpres.

Potrivit acestuia, anul trecut, organizaţia pe care o reprezintă s-a ocupat mai degrabă cu analiza unor propuneri nerealiste venite din partea Guvernului.



"Anul 2018 a însemnat nu neapărat un an al construcţiei, ci mai degrabă am stins incendii apărute artificial probleme şi propuneri guvernamentale care nu aveau neapărat legătură cu mediul de afaceri, aşa că pe lângă firmele pe care le-am ajutat să se înfiinţeze, pe lângă activităţile noastre de training şi susţinerea tinerilor, am făcut foarte multe analize care au stopat foarte multe iniţiative. Am făcut un calcul: la fiecare cinci zile, făceam o analiză, pentru că ba era o propunere de amnistie, ba să băgăm oamenii de afaceri la puşcărie... tot felul de propuneri pe care am reuşit să le stopăm", a afirmat Jianu.

