Medicul i-a spus că va naște un "monstru"! După un an, femeia îi scrie o scrisoare cutremurătoare

Această femeie se pregătea să devină mamă a doua oară. Ea încerca să rămână veselă și zâmbitoare. Doar cei mai apropiați oameni știau ce simțea cu adevărat această femeie. Medicii au avertizat-o că va naște un copil ”deosebit” și încercau să o convingă să nu-l nască. Însă Veronica Semchenko și soțul ei Eugen au decis că fiecare copil are dreptul la viață.

Când micul Ieroteu a apărut pe lume, medicii iarăși au sfătuit-o pe mamă să-și părăsească fiul, care ”avea să le distrugă viața”. Însă Veronica și Eugen au ales să vină acasă de la spital împreună cu Ieroteu.

Un an mai târziu Veronica a publicat pe o rețea de socializare aceste cuvinte:

”Exact un an în urmă în familia noastră a avut loc o minune – s-a născut fiul nostru! L-am numit Ieroteu, nume care înseamnă în greacă ”Sfințit de Dumnezeu”. Multe lucruri s-au întâmplat (sau poate adevărate minuni?) prin care Dumnezeu încerca să ne convingă să lăsăm copilul. Fiul nostru iubit s-a născut ”deosebit”, el are sindromul Down. Mulți ne-au întrebat dacă știam de acest lucru până la nașterea lui. Da, desigur că știam. Am aflat despre asta în săptămâna a 21-a. Și medicii ne-au anunțat despre acest lucru într-o formă regretabilă, scrie Perfectmedia.tv.

Am decis cu soțul că fiul nostru va trăi. Atunci mulți medici au început să ne atace dur. Ei ne spuneau la modul direct că se va naște un monstru și că nu o ducem bine cu capul dacă decidem să lăsăm copilul.

Eu înțeleg cuvântul ”deosebit” în două moduri: unul negativ și altul pozitiv. Când spun că fiul nostru este deosebit, spun asta în sens pozitiv, pentru că Ieroteu este un dar de la Dumnezeu. În el există ceva mai mult decât au copiii simpli. Zâmbetul, dragostea lui – totul este mult mai profund! El nu este ca toți ceilalți copii și ne mândrim cu asta.

Atunci când îți zâmbește ai impresia că îți zâmbește întreg universul. Este un simț minunat! Vrei mereu să-l ții în brațe și să fii alături de el; vrei mereu să-i vezi zâmbetul, să-l atingi și să-l săruți… Unii din prietenii noștri inițial aveau frică față de acești copii, însă după ce l-au cunoscut pe Ieroteu părerea lor și atitudinea lor s-a schimbat radical. Și cred că ei singuri s-au schimbat.

Eu la fel m-am schimbat, ca și întreaga noastră familie. Ieroteu este ca o carte fermecată și în fiecare zi el ne deschidă o pagină fermecătoare a vieții sale.

Cu mândrie o spun că sunt mama celui mai bun fiu din lume! Sunt fericită că Ieroteu este fiul nostru. Sunt bucuroasă că el este viu, sănătos, crește și se bucură în familia noastră. La un an el poate face exact ceea ce face ceilalți copii. Și el își iubește foarte mult sora mai mare.

Medicii încercau să ne sperie că Ieroteu ne va consuma mult timp și bani, însă într-un an nu s-a întâmplat nimic de acest fel. Din contra, el ne inspiră pe noi cu energia sa! Familia a devenit mult mai unită după ce el s-a născut. Acord exact atâta atenție lui Ieroteu cât și fiicei noastre. Datorită soțului, am mult timp liber pentru sine. Fac psihoterapie și sesiuni-foto.

Îi mulțumesc lui Eugen că el este alături și mă iubește. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și universului, rudelor și prietenilor, care sunt alături de noi. Vă doresc vouă tuturor și familiilor voastre sănătate!

Viața este frumoasă și ea continuă!