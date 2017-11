Medicii, uimiţi de efectele pe care varza roşie le are. Iată ce boli tratează!

Varza roșie conține până la opt ori mai multă vitamina C decât varza albă, care are un conținut de vitamina C mai mare decât portocalele, iar pigmenții care-i dau culoarea roșie îi conferă un rol foarte important ca medicament.

Varza roșie conține de câteva ori mai multe vitamine decât surata sa verde-alburie, iar punctul forte al acestei legume este constituit de bogăția de pigmenți care îi dau culoarea purpurie-violacee și care au un efect de stimulare a imunității, antitumoral și antioxidant extrem de puternic.



Pentru efectele ei terapeutice este indicat a se consuma în stare crudă, sub formă de salată sau suc, și murată. Studii statistice recente arată că la populațiile care consumă multă varză murată, rata anumitor forme de cancer este mult redusă, ceea ce sugerează faptul că o parte din vitaminele și antioxidanții din varză se păstrează într-un procent semnificativ, în urma murării.



Fiind de câteva ori mai bogată în vitamina C decât portocalele și multe substanțe cu efect antioxidant, varza roșie este un adevărat medicament imunostimulator. Cu ajutorul său sunt prevenite răcelile, infecțiie bronșice, pulmonare și urinare recidivante, dar pot fi tratate și infecțiile deja instalate. Pigmenții pe care îi conține blochează replicarea virușilor gripali, dar și a celor care produc hepatita sau herpesul. Persoanelor care iau antibiotice de sinteză li se recomandă și varza roșie murată, pentru restabilirea florei tubului digestiv și pentru contracararea efectului imunosupresor al acestor medicamente. În caz de febră este indicat sucul de varză roșie. Cantitatea bogată de vitamina C conținută de această legumă ajută inima și sistemul cardiovascular să facă față febrei dezvoltând acțiunea sistemului imunitar.



Varza roșie este un adjuvant împotriva mai multor tipuri de cancere, precum cel gastric, uterin, cel de sân, intestinal sau de piele. Studiile făcute arată că o cură cu suc proaspăt de varză roșie, din care se bea câte un litru pe zi, contribuie la stoparea și chiar intrarea în remisie a diferitelor forme de cancer, care afectează stomacul, dar și cavitatea bucală. Această acțiune antitumorală se datorează pigmenților și sulforafanilor din varza roșie. Însă mai există o substanță, un aminoacid conținut de varza roșie, numit glutamină, care stimulează refacerea, creșterea și dezvoltarea normală a celulelor. Studii făcute în Statele Unite arată că sulforafanul conținut de varză inhibă dezvoltarea polipilor intestinali, dar și a tumorilor maligne, provocând remisia acestora. Se recomandă varza roșie sub formă de salată.