Mărturisiri șocante ale Ozanei Barabancea pe când avea 114 kilograme

Ozana Barabancea a slăbit, până acum, 40 de kilograme, dar nu a fost uşor.

În momentul în care s-a urcat pe masa de operaţie avea 114 kilograme. În tinereţe, vedeta îi ura pe toţi cei care îi spuneau că este grasă.



”Mi-a fost foarte greu să mă mişc, oboseam repede, mâncam compulsiv, fără să fiu conştientă de faptul că-mi fac rău şi nici de cum arăt. Dacă îmi spuneai că sunt grasă mă jigneai îngrozitor şi te şi uram. Când nu mai încăpeam în televizor şi am zis că trebuie să fac ceva, dar mă simţeam sufocată. Am slăbit 40 de kg cu cură, însă m-am îngrăşat şi mai tare. Aşa că am zis stop joc, să mă operez. Pregătirea mentală mi-a luat 3 luni. Nu-mi mai este foame acum”, a spus Ozana la Antena 1.