Oprişan şi Buzatu, primele reacţii în scandalul "greii din PSD la vânătoare"

Vicepreședintele PSD, Marian Oprișan, a fost primul dintre greii PSD care a reacţionat după ce RiseProject a difuzat o nouă serie de imagini din celebra valiză de la Teleorman. De această dată, e vorba de o vânătoare care ar fi avut loc în 2013 şi la care a participat atât Liviu Dragnea, cât şi patronii Teldrum. Un punct de vedere asemănător a avut şi liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.

Oprişan a recunoscut veridicitatea filmărilor postate de Rise Project, dar a afirmat că este vorba de o chestiune privată. „Ce legătură are una cu alta, ce relevanță are chestia asta? Ce demonstrează? Întrebați-l pe domnul Dragnea, eu ce legătură am cu povestea asta?”, a declarat Oprişan pentru Mediafax.

„Credeți că eu i-am întrebat pe fiecare cum îi cheamă, dacă am fost la vânătoare? (...) E o chestie privată, ce treabă am eu? Eu am participat la zeci de partide de vânătoare. Nici nu îi cunosc pe șefii Tel Drum. Credeți că eu i-am întrebat pe fiecare cum îi cheamă, dacă am fost la vânătoare. Habar nu am”, a declarat Oprișan despre iamginile RiseProject.

Şi liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatuc recunoaşte că a participat, dar nu știe nimic despre Tel Drum și nici nu îi cunoaște pe șefi.

„Nu am avut nicio legătură, aici unde sunt eu nu s-a prezentat niciodată Teldrum ca societatea la vreo lucrare, deci nu aveam de unde să știu. (...) Nu eram invitatul domnului Dragnea, poate m-a invitat Nicolae Bădălău sau un alt coleg. Asta a fost ocazia cu care eu am participat”, a mai spus Buzatu pentru Mediafax.

Într-un video, realizat după o partidă de vânătoare, apare Liviu Dragnea alături de mai mulți lideri PSD. Liviu Dragnea, Marian Oprișan, Petru Frătean, Constantin Niță, Adrian Țuțuianu, Dan Nica, Nicușor Constantinecu, Dumitru Buzatu, Paul Stănescu, Ioan Mang. În alte fotografii apar, cu vânatul, Petre Pitiș, director general Tel Drum, Mircea Vișan, director tehnic Tel Drum, Dacian Pene, fost director mecanizare Tel Drum.

sursă foto: Ziarul de Vrancea