Mariah Carey rupe tăcerea. A dezvăluit boala cu care se confruntă

Mariah Carey a dezvăluit într-un interviu pentru publicaţia People că suferă de tulburare bipolară - o afecţiune ce duce la schimbări extreme de dispoziţie, de la depresii severe la episoade maniacale -, dar a spus că urmează un tratament pentru a ţine simptomele sub control.

Deşi a fost diagnosticată în 2001 - când a fost spitalizată după o cădere nervoasă severă -, Mariah Carey spune că mult timp a trăit într-o stare de negare, potrivit Mediafax.ro.

Cântăreaţa mai spune că a acceptat să facă tratament abia recent, după mai mulţi ani foarte dificili din viaţa sa.

"Până de curând, am trăit în negare şi izolare şi cu o permanentă teamă că cineva mă va da de gol. A fost o povară prea grea şi pur şi simplu nu am mai putut. Am căutat şi am primit tratament, m-am înconjurat de oameni pozitivi şi m-am întors la ceea ce îmi plăcea să fac - să scriu cântece şi să compun muzică", a povestit aceasta în timpul interviului.

Sindromul maniaco-depresiv, cunoscut şi sub denumirea de tulburare bipolară, se caracterizează prin schimbări extreme de dispoziţie, de la depresii severe până la episoade maniace, în cursul cărora bolnavii tind să aibă o dispoziţie euforică, să fie hiperactivi, agitaţi şi fără să simtă necesitatea somnului. Totodată, în cursul episoadelor depresive, persoanele care suferă de această tulburare sunt triste, se simt fără speranţă, vinovate şi/sau fără valoare şi au un nivel scăzut de energie.

Carey a mai spus că tratamentul pe care îl urmează este unul bun, care nu o face să se simtă obosită sau fără chef de viaţă, adăugând că mult timp a suferit de tulburări de somn.