Mare campanie de reduceri la eMAG! Cele mai bune oferte din campania "Totul pentru casa"

Totul pentru casa ta este o campanie de reduceri la electrocasnice cu prețuri reduse cu până la 45%. Am selectat cele mai bune oferte pentru tine.

Toate ofertele de la 'Totul pentru casa' le poți consulta AICI.

În continuare aveți o selecție cu cele mai bune oferte din cadrul campaniei Totul pentru casa de la eMAG.

Totul pentru casa - Frigider Whirlpool

În cadrul promoției Totul pentru casa de la eMAG, frigiderul Whirlpool beneficiază de o reducere de 15% din preț. Este un frigider cu o capacitate de 218l, clasa A+ energetică și are o înălțime de 143 cm. Frigiderul are două uși.

Capacitatea congelatorului este de 41l, iar capacitatea de congelare este de 2.5kg/ 24h.

Întreaga ofertă pentru acest frigider o găsiți AICI.

Totul pentru casa - Cuptor incorporabil Arctic + Plită

Un pachet promoțional este disponibil în cadrul campaniei "Totul pentru casa" de la eMAG. Cumpărați cu 700 de lei reducere atât cuptorpul incorporabil de la Arctic, pe gaz, cât și plita incorporabilă cu 4 arzătoare, tot de la același producător.

Cuptorul are o capacitate de 60l și îndeplinește funcția de grill. El este conceput din inox rezistent. Plita incorporabilă de la Arctic are 4 arzătoare, e din inox și funcționează pe gaz.

Întreaga ofertă o găsești AICI.

Totul pentru casa - Cuptor cu microunde Beko

Acest cuptor cu mircounde are un preț foarte accesibil după reducerea de 13% din cadrul promoției 'Totul pentru casa' de la eMAG. Cuptoul are o capacitate de 20 l, 700 W, mecanic și cu timer de maximum 30 de minute. Cuptorul îndeplinește și funcția de decongelare.

Întreaga ofertă pentru acest cuptor o găsiți AICI.

Totul pentru casa - Aragaz Hansa

Aragazul Hansa are una dintre cele mai mari reduceri de preț în cadrul campaniei 'Totul pentru casa', fiind redus cu 27% din preț. Aragazul are 4 arzătoare, e pe gaz și are dimensiunile 85 x 50 x 50.

Aragazul are o capacitate de 58l, este dotat cu iluminare cuptor și două tăvi, una adâncă și una plată.

Întreaga ofertă pentru acest aragaz o găsiți AICI.

Totul pentru casa - Mașina de spălat vase incorporabilă Whirlpool

Această mașină de spălat vase de la Whirlpool este incorporabilă în mobilierul de bucătărie, poate spăla 12 seturi și are disponibile 5 programe diferite.

Mașina de spălat vase face parte din clasa energetică A+, fiind foarte economică, are o lățime de 60 cm și un afișaj de tip LED. În plus, mașina are un filtru de autocurățare, program rapid și unul bio. Mașina de spălat vase beneficiază de o reducere de 300 de lei în cadrul campaniei 'Totul pentru casa'.

Întreaga ofertă o găsiți AICI.

Totul pentru casa - Robot de bucătărie Philips

Robotul de bucătărie este cu 20% mai ieftin în cadrul campaniei 'Totul pentru casa' de la eMAG. Robotul folosește tehnologia PowerChop , o combinație între forma lamei de tăiere, unghiul de tăiere și castronul interior, care oferă rezultate de tocare superioare. Este perfect pentru prepararea piureurilor și pentur amestecarea aluaturilor pentru prăjituri.

Bolul este unul generos, de 1,5 l și permite amestecarea de până la 5 poriții de supă dintr-o singură mișcare.

Întreaga ofertă pentru acest robot de bucătărie o găsiți AICI.

Totul pentru casa - Mașina de pâine Moulinex Homebread

Această mașină de pâine are un preț accesibil în cadrul campaniei Totul pentru casa de la eMAG. Mașina are capacitate de 900 g, o putere de 600W și poate fi setată în 3 grade de rumenire diferită.

În plus, mașina poate fi setat cu program de pornire întârziată și menține pâinea caldă cu ajutorul funcției de păstrare.

Întreaga ofertă pentru mașina de pâine Moulinex o găsiți AICI.

Totul pentru casa - Storcător de fructe și legume Star Light

Storcătirul de fructe și legume de la Star Light are un recipient de suc de 1l, recipientul de pulpă de 2l și poate lucra cu 2 viteze. Tubul de alimentare are 75 mm.

Storcătorul poate fi demontat complet cu ușurință pentru o curățare simplă a fiecărei piese.

Întreaga ofertă pentru acest storcător o găsiți AICI.

Totul pentru casa - Espressor automat Bosch Tassimo Suny

Espressorul Bosch prepară băuturi complet automat, cu o singură atingere de buton, datorită tehnologiei Intellibrew. Înălțimea suportului pentru ceașcă poate fi reglată pentru cești mici, medii și mari.

Espressorul revine automat în modul stand by după fiecare ciclu de fierbere pentru a economisi energie.

Ofeta completă pentru Espressorul automat Bosch Tassimo Suny o găsiți AICI.