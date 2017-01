Mâine este vineri, 13. Nu vă alimentați mintea cu temeri! Ce ar trebui să faceți

Maine este vineri 13, zi asociata crucificarii lui Iisus, si foarte multe medii de informare aloca spatii consistente asupra pericolului sau superstitiilor generate de aceasta alaturare a unei zile presupus fatidice cu un numar incarcat de ghinion.

Ei bine, temerile sunt nejustificate, subiectul “vineri 13” fiind doar un artificiu de marketing de care profita societatea de consum pe seama celor mai prost informati sau mai needucati.

Chiar daca vineri 13 este o data asociata cerucificarii lui Iisus, acest eveniment poate fi socotit datorita incarcaturii sale pozitive, deoarece fara moarte nu exista Inviere. Nici din punct de vedere numerologic, 13 nu este nefast, ci dimpotriva, inseamna putere mentala, transformare, creativitate, perseverenta, sociabilitate, tarie de caracter, rabdare.

Primii care au asociat numarului 13 o superstitie au fost egiptenii, dar ei considerau ca le aduce nemurire. Sumerienii foloseau un zodiac cu 13 constelatii si 26 de planete principale, iar in calendarul mayas, anul avea, de asemenea, 13 zodii. Chiar daca maine este vineri 13, se țin slujbe in bisericile creștine, prin urmare credința nu are nimic de a face cu superstitiile.

Dimpotriva, sunt un semn al unei credinte șubrede. Superstitiile inseamna temeri, iar iar daca incarcam baza spiritualitatii noastre cu ele, așa ne va fi și viata. Daca, dimpotriva, consideram ca noi suntem masura tuturor lucrurilor, iar succesul depinde exclusiv de puterea noastra de judecata, sansa de a-l atinge este mult mai mare decat daca ne ghidam dupa superstitii.

Daca vreti, a tine cont de superstitii nu inseamna decat a admite ca nu noi controlam viata noastra, a investi esecul cu o mare probabilitate. Mai simplu, daca ne programam sa esuam, vom esua cu certitudine. Atitudinea pozitiva inseamna utilizarea constructiva a energiei, nu irosirea ei. Un creier care gandeste pozitiv va avea mai putin de lupta cu absorbtia optimă a substantelor in organism, va avea o misiune mai ușoară în a asigura echilibrul de care depinde starea noastră de sănătate.

Stresul psihic streseaza toate sistemele si organele, prin urmare nu va incarcati inutil cu frici. Așadar chiar dacă mâine este vineri 13, nu uitați: este doar o dată în calendar, pe care noi o investim cu bine sau cu mai putin bine. Este alegerea noastra. Totodată, o pisica neagră este doar o pisică neagră.