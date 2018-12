Magazinele care au cele mai bune oferte la rochii de Revelion

Pregătește-te din timp pentru noaptea dintre ani. Iată o listă cu magazinele online unde găsești oferte foarte variate și reduceri la modele de rochii pentru Revelion.

În acest articol vă prezentăm o listă cu magazine care au o ofertă variată la rochii de ocazie.

DyFashion.ro are o ofertă foarte bogată de rochii de seară, pentru mai multe ocazii. O ofertă completă a rochiilor pentru Revelion și alte ocazhii găsiți LA ACEST LINK.

Și Fashion-24.ro are oferte foarte bune la rochii. Întreaga ofertă o găsiți LA ACEST LINK.

B-Mall.ro anunță reduceri la mai multe modele de rochii. Sunte modele pentru toate gusturile. Pentru mai multe detalii și întreaga ofertă intrați pe ACEST LINK.

Și pe magazinul Chic-diva.ro găsiți oferte interesante la rochii care poate vi se potrivesc pentru noaptea dintre ani. Mai multe detalii găsiți LA ACEST LINK.

Magazinul Starshiners.ro, care este de 10 ani în România, are oferte la mai multe modele de rochii pentru Revelion. Puteți găsi rochii de catifea, cu paiete, de lux, elegante sau pentru club. Întreaga ofertă o puteți studia LA ACEST LINK.

Rochii spectaculoase pentru Revelion găsiți și pe Zonia.ro. Sunte oferte foarte variate pentru toate gusturile. Întreaga ofertă o puteți studia LA ACEST LINK.

Și Kurtmann.ro are oferte interesante la rochii. Oferta o puteți studia LA ACEST LINK.

WildFashion are în ofertă rochii de seară lungi, scurte, cu dantelă, pepplum, spatele gol sau trenă. Oferta la rochii de ocazie și pentru noaptea dintre ani o puteți studia LA ACEST LINK.

MissGrey.ro are oferte și pentru doamnele și domnișoarele cu forme (oferta - aici), dar și o ofertă pentru pentru cele mai subțirele (oferta - aici).



Rochii deosebite sunt și în oferta magazinului online MyCloset.ro. Detalii despre ofertă găsiți LA ACEST LINK.

Și Dasha.ro are oferte la rochii. Oferta o puteți vedea LA ACEST LINK.

Rochii pentru Revelion. Câteva modele acum în oferte

Rochie Daria verde din catifea cu volane. Alege sa stralucesti la evenientul tau intr-o rochie eleganta si usor mulata! Poarta rochia Daria verde din catifea, se deosebeste prin culoarea deosebita si volanele deasupra umerilor. Întreaga ofertă la rochii o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie Mara neagra din catifea cu reflexii. Pentru o tinuta feminina si dinamica alege rochia neagra Mara eleganta din catifea cu decolteu! Rochia este dreapta, mulandu-se elegant. Rochia are decolteu petrecut in forma de V si un crepeu maxi in fata, punandu-ti in evidenta feminitatea. Rochia este accesorizata cu o aplicatie din paiete negre pe sold. Întreaga ofertă la rochii o găsiți LA ACEST LINK.

Rochie lunga verde de seara. Alege sa stralucesti si sa te faci remarcata la evenimentul tau cu Rochia Artista lunga verde! Rochia este lunga, in clos, iar crapatura adanca iti va scoate in evidenta picioarele! Decolteul este in forma de inima iar bretelele sunt usor lasate pe umeri. Întreaga ofertă la rochii o găsiți LA ACEST LINK.