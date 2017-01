Lupul paznic la oi: pe el l-ar vrea Dragnea șef peste păduri

Grindeanu vrea să dea pădurile pe mâna unui vânător certat cu legea, Istrate Ștețco, cercetat pentru vătămare corporală, care a încercat și în Guvernul Ponta să obțină postul de Secretar de Stat la Ministerul Apelor și pădurilor, făcând presiuni enorme la București, dar fără succes.



În Guvernul Grindeanu, pentru postul de Secretar de Stat la Ministerul Apelor și Pădurilor se vehiculează pe surse numele inspectorului șef de la Garda Forestieră Cluj, Istrate Ștețco, aflat în funcție din septembrie 2015. Protejatul fostului ministru al Apelor și Pădurilor, PSD-ista Doina Pană, Istrate Ștețco este considerat de aceasta drept un om de mare valoare, „mâna ei stângă și dreaptă”.

Dar Istrate Ștețco are ambiții neîmplinite : candidat la un post de secretar de stat la Păduri în 2012, în guvernul Ponta, Ștețco s-a perindat mai multe zile pe la Ministerul Mediului și nu s-a ales decât cu drumul până în Capitală. Personajul nu este bine văzut decât de fostul ministru, pentru că a fost acuzat în nenumărate situații de colegii din subordinea sa că se comportă ca și cum instituția i-ar aparține. A ocupat funcția de inspector șef interifmar la ITRSV Cluj Napoca timp de mai bine de doi ani, lucru interzis conform legii 188/1999. Când a fost numit în această funcție, nouă angajați au plecat din instituție sub diverse pretexte. Unii s-au îmbolnăvit subit, alții au preferat să se transfere și astfel Istrate Ștețco a rămas fără oameni cheie în subordine, cu cinci funcții vacante. Radu Bodin, fost șef Corp Control la ITRSV Cluj-Napoca se consideră o victimă a lui Istrate Ștețco. În urma unui conflict deschis de muncă avut cu Istrate Ștețco, Radu Bodin a rămas fără slujbă și are probleme de sănătate.

Istrate Ștețco a reușit să obțină o numire în 2014 ca director general în Ministerul Apelor Pădurilor și Pisciculturii (sub ministrul Doina Pană) și a fost adus la București în minister, unde a rămas doar până la sfârșitul anului 2014.

Același Istrate Ștețco este cercetat pentru vătămare corporală din culpă în urma unui accident rutier din 15 februarie 2014. Potrivit polițiștilor din Bistrița, Istrate Ștețco nu a păstrat distanța de siguranță între autovehicule și a produs o coliziune din care a rezultat rănirea unei femei de 58 de ani.

Candidatul la postul de Secretar de stat este acuzat că suplimentează cota de recoltă la vânat după bunul plac, că inspectorii trimiși de el pe teren încheie documentele fără verificări, primind drept mită plinuri de motorină sau alte servicii. Istrate Ștețco este acuzat de colaboratori că sfidează legile și orice regulă a bunului simț.

Un control ministerial efectuat în luna decembrie 2015, la Ocolul Silvic Beliș, în decurs de mai multe zile, a scos la iveală grave probleme legate de defrișările pădurilor aflate sub controlul Gărzii Forestiere Cluj, deci a lui Istrate Ștețco. Corpul de control a consemnat toate neregulile într-un Raport, a propus măsuri dintre cele mai dure și documentul a fost deja aprobat, în luna martie 2016, de ministrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer. Raportul precizează că volumul de masă lemnoasă pe picior inventariat de către ocolul silvic Cluj este semnificativ diferit față de volumul de masă lemnoasă pe picior care ar fi trebuit să existe pe teren. Diferența de volume nu este justificată de niciun document.Conducerea Gărzii Forestiere Cluj-Napoca nu a pus la dispoziție documentele solicitate de echipa de control din cadrul Direcției Generale Control, precizează respectivul raport.