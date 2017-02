Lucian Bute a pierdut meciul de box cu Alvarez. Prima reacţie a pugilistului român

Pugilistul român Lucian Bute a fost învins prin KO, în repriza a 5-a, într-un meci desfăşurat în Canada.

Lucian Bute a fost invins prin KO, sambata dimineata, de Eleider Alvarez, intr-o lupta disputata in Quebec, la categoria semigrea.



Pugilistul roman, care peste trei zile va implini 37 de ani, a rezistat doar pana in runda a 5-a cu Alvarez, care l-a surprins cu un croseu si l-a trimis, apoi, la podea cu o directa de dreapta.

Prima reacţie a lui Lucian Bute, după înfrângere

Lucian Bute a evitat sa vorbeasca despre viitorul sau dupa ce a fost facut KO de columbianul Eleider Alvarez sambata dimineata. El nu a vorbit despre retragerea din activitate, insa nici despre o alta lupta pe care o va sustine in viitorul apropiat.



"Voi discuta cu cei din echipa mea si voi decide. Acum am nevoie de odihna, trebuie sa am grija de familia mea", a declarat Bute, conform presei canadiene, scrie Ziare.com.