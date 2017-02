Lovitură pentru Guvernul Grindeanu: Un ministru, în conflict de interese de natură penală

Liviu Dragnea si Grindeanu

Un ministru al lui Grindeanu tocmai a pierdut definitiv un proces cu ANI pe conflict de interese de natură penală. La momentul numirii în cabinetul Grindeanu, Liviu Dragnea a comentat cazul ca fiind "închis", însă ultima decizie a venit abia acum.

Ministrul Apelor, Adriana Petcu, a pierdut definitiv procesul cu ANI, în care a contestat decizia Agenției privind conflictul de interese în care a fost când a avut funcția de director în Administrația Bazinala de Apa Buzău-Ialomița.

Înalt Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, joi, contestația formulată de Adriana Petcu, în care cerea anularea raportului Agenției Naționale de Integritate, potrivit ziare.com.

Asta după ce Curtea de Apel București a stabilit, pe 24 aprilie 2015, în contencios administrativ, că Petcu a fost în conflict de interese, menținând astfel decizia ANI din decembrie 2014.

Amintim ca ANI a constatat, in decembrie 2014, ca Adriana Petcu, atunci director in cadul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita, judetul Buzau, a fost in conflict de interese de natura penala.

Judecătorii instanței supreme au stabilit că recursul declarat de Adriana Petcu este nefondat, decizia fiind definitivă.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, pe 3 ianuarie, dupa ce a prezentat lista membrilor Cabinetului Grindeanu, ca Adriana Petcu tocmai a castigat in justitie procesul cu ANI, fiind un subiect inchis.



"Poate e un amanunt neimportant, dar, totusi, daca este o hotarare definitiva si irevocabila, cred ca este un subiect inchis", a spus Liviu Dragnea, intrebat despre Adriana Petcu care a fost in conflict de interese.