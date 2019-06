REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO joi, 27 iunie

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 27 iunie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 23 iunie 2019, Loteria Romana a acordat 21.817 de castiguri, in valoare totala de 1.035.995,66 lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Loteria Română a organizat, joi, 27 iunie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

REZULTATE LOTO 27 IUNIE 2019:

Joker: 37 32 16 23 2 + 7

Loto 5/40: 20 9 24 36 17 5

Noroc Plus: 7 8 4 0 0 7

Super Noroc: 5 2 8 7 8 4

Noroc: 4 5 2 5 2 1 7

Loto 6/49: 12, 28, 5, 34, 21, 16

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 2,36 milioane lei(aproximativ 500.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,64 milioane lei (peste 559.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 11,24 milioane lei (peste 2,38 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 292.000 lei (aproximativ 62.000 euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 292.000 lei (aproximativ 62.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 71.000 lei (peste 15.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 358.000 lei (aproximativ 76.000 euro).