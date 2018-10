LOTO, LOTO 6 DIN 49. NUMERELE LOTO, duminică, 7 octombrie 2018

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Numere LOTO, duminică 7 octombrie 2018. Iată numerele câştigătoare:

Loto 6/49: 21, 12, 40, 44, 33, 1

Joker 9: 21, 3, 42, 34, 4 + 9

Loto 5 din 40: 29, 25, 14, 10, 33, 40

Noroc: 6 0 9 3 4 0 5

Super Noroc: 0 3 5 4 4 5

Noroc Plus: 3 4 8 0 5 1

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Numere LOTO, duminică 7 octombrie 2018. Reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 pentru tragerea de duminică a ajuns la aproximativ 8 milioane lei (peste 1,7 milioane euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 808.000 lei (peste 173.000 de euro), a anunţat Loteria Română.

Loto 6/49. La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 3,45 milioane lei (741.000 de euro), iar la Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 121.300 de lei (26.000 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează un report cumulat ce depăşeşte 131.500 de lei (28.100 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 155.300 de lei (33.200 de euro).



La tragerea Joker de joi, 4 octombrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 50.279,26 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Călăraşi şi a fost completat cu o variantă simplă la Joker şi o variantă la Noroc Plus.

Iată numerele câştigătoare de duminica trecută.

Loto 6/49: 3, 5, 41, 44, 38, 32

Joker: 3 / 40, 32, 41, 2, 38

Loto 5 din 40: 5, 8, 14, 6, 31, 17

Noroc: 1, 0, 0, 3, 5, 0, 2

Noroc Plus: 1, 7, 0, 6, 6, 9

SUPER Noroc: 7, 1, 6, 3, 0, 9

Duminica, 30 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 septembrie, Loteria Romana a acordat 14.857 de castiguri in valoare totala de 889.078,78 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Numere LOTO, duminică 7 octombrie 2018. Extragerile la LOTO încep la ora 18:15.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,23 milioane lei (peste 1,5 milioane de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 740.000 de lei (peste 158.400 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 3,22 milioane lei (peste 691.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 87.000 de lei (peste 18.600 de euro). La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste aproximativ 24.000 de lei, iar la Super Noroc este in joc un report in valoare de peste 119.000 de lei (peste 25.600 de euro).

La tragerea Noroc de joi, 27 septembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 360.987,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-072 din Bumbesti-Jiu, judetul Gorj si a fost completat cu 1 varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

Loto, Loto 6 din 49: Joi, 27 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.