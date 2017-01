LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Rezultate: află numerele norocoase, duminică 8 ianuarie

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. O nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker si Noroc Plus va avea loc duminică, 8 ianuarie. Reportul este important, la mai multe categorii. Rămâneți alături de Realitatea.net pentru a afla rezultatele în timp real.

Loteria Română anunță că la primele trageri loto din an s-au inregistrat 11.688 de castiguri in valoare totala de 839.282 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15 milioane lei (peste 3,33 milioane euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,62 milioane lei (peste 359.000 de euro).

In urma tragerii de joi, la jocul Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 2 milioane lei (peste 441.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 536.000 lei (peste 118.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report in valoare de peste 46.300 lei (peste 10.200 de euro).

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49: Iată numerele câștigătoare duminică, 8 ianuarie

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

La tragerea Noroc Plus de joi, 5 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 209.272,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 08-030 din Brasov si a fost completat cu doua variante la Joker si trei variante la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si doua castiguri de categoria a III-a, suma totala castigata fiind in valoare de 209.272,05 lei.

La categoria a II-a a jocului Loto 6/49 s-au inregistrat doua castiguri a cate 61.660,62 lei. Unul din cele doua bilete castigatoare a fost jucat la agentia 72-004 din sector 2 Bucuresti si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc iar cel de-al doilea a fost jucat la agentia 75-028 din sector 5, Bucuresti si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

Loto 6/49: 25 49 42 29 5 24

Joker: 7 38 12 31 42 + 10

Loto 5 din 40: 13 34 31 3 17 5

Noroc: 3 3 0 3 2 2 4

Super Noroc: 5 8 7 6 0 0

Noroc Plus: 3 4 9 5 6 0

Loto 6/49: 16, 37, 7, 33, 28, 36

Joker: 14, 23, 2, 6, 35 + 17

Loto 5 din 40: 7 1 4 17 33 30

Noroc: 7829907

Super Noroc: 468000

Noroc Plus: 003363

La tragerile loto de joi, 27 octombrie, Loteria Romana a acordat 11.759 castiguri in valoare totala de 417.252,58 lei.

Duminica, 30 octombrie vor avea loc noi trageri loto. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproape 7,28 milioane de lei (peste 1,61 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,13 milioane de lei (aproape 473.000 de euro).

In urma tragerii de joi, la jocul Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,62 milioane de lei (peste 3,24 milioane de euro) iar la Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 83.282 de lei (aproximativ 18.500 euro)

La Loto 5/40, reportul categoriei I este in valoare de 21.000 de lei, in timp ce la Super Noroc, valoare reportului, la aceeasi categorie, este de peste 1.847 lei, dupa ce, saptamana trecuta, doi jucatori norocosi au reusit sa castige marile premii puse in joc la aceste jocuri.

Duminica, 2 octombrie, au avut loc noi trageri loto, anunță LOTERIA ROMÂNĂ.

Joi, 29 septembrie, Loteria Romana a acordat 9.973 de castiguri in valoare totala de 622.462,56 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,25 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,96 milioane de lei (peste 441.950 de euro).

In urma tragerii de joi, la jocul Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,75 milioane de lei (aproape 3,1 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report in valoare de peste 21.111 lei (peste 4.740 euro).

La Loto 5/40 la categoria I, reportul este in valoare de peste 65.140 de lei (peste 14.630 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report in valoare de peste 7.000 lei.

Loto 6/49 27 23 2 44 48 38

Joker 26 32 6 8 24 + 6

Loto 5 din 40 32 10 40 2 38 33

Noroc 2 3 2 9 1 1 6

Super Noroc 7 2 7 9 8 7

Noroc Plus 6 6 1 1 9 0

In primele sapte luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 3.730.076 de premii in valoare totala de aproximativ 104 milioane de euro

In luna iulie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 503.951 de premii in valoare totala de aproximativ 81,57 milioane de lei (aproximativ 18,31 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 70.962 de castiguri, in valoare totala de peste 22,57 milioane de lei (peste 5 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 869 de castiguri, in valoare totala de peste 505.600 de lei (peste 113.400 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 46.580 de castiguri, in valoare totala de peste 1,24 milioane de lei (aproximativ 280.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 10.125 de castiguri in valoare totala de aproximativ 663.900 de lei (peste 149.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 718 castiguri in valoare totala de peste 563.300 de lei (peste 126.400 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.612 castiguri, in valoare totala de aproximativ 80.000 de lei (peste 17.900 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 1812 castiguri, in valoare totala de aproximativ 139.000 de lei (peste 31.000 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 40 de castiguri, in valoare totala de peste 11.400 de lei (peste 2.500 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 368.200 de castiguri, in valoare totala de peste 55,78 de milioane de lei (peste 12,51 milioane de euro).

LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO 6/49. REZULTATE câștigătoare: Despre loterie

Loteria Romana este una din institutiile cu traditie ale societatii romanesti, fiind infiintata in anul 1906.

In prezent, C.N. "Loteria Romana"S.A. organizeaza si exploateaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, conform O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art.10 alin. (1) din ordonanta la care am facut referire.

Scopul activitatii institutiei noastre este acela de realizare a obiectivelor de interes public national, stabilite prin O.U.G. nr.159/1999, aprobata prin Legea nr.288/2001, cu modificarile ulterioare, atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei, pe baza liberului consimtamant, in vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public si atribuirii de castiguri participantilor la jocurile pe care le organizam.

Incepand cu anul 2011, CNLR SA a obtinut certificarea pe SR EN ISO 9001:2008 pentru sistemul de management al calităţii şi SR EN ISO 27001:2005 sistemul de management al securităţii informaţiei.

Prin recertificarea sistemului integrat al calităţii şi securităţii informaţiei, CNLR SA poate asigura cadrul necesar pentru:

a) coordonarea si conducerea activitatii intregii companii intr-un mod planificat si sistematic, conform principiilor managementului calitatii;

b) cresterea increderii partenerilor de afaceri (jucatori, furnizori) in serviciile si produsele oferite, precum si in respectarea conditiilor contractuale asumate;

c) cresterea satisfactiei jucatorilor prin indeplinirea cerintelor acestuia, generand incredere;

d) confirmarea catre parteneri (jucatori, furnizori) a faptului ca CNLR SA functioneaza pe baza unui sistem de calitate recunoscut international;

e) crearea cadrului pentru imbunatatirea continua a proceselor interne.