LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49, NOROC. Rezultate: află numerele norocoase, duminică 15 ianuarie

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49, NOROC. O nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker si Noroc Plus va avea loc duminică, 15 ianuarie. Reportul este important, la mai multe categorii. Rămâneți alături de Realitatea.net pentru a afla rezultatele în timp real.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49, NOROC. LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Realitatea.net vă oferă în timp real numerele câștigătoare la LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49, pentru noua extragere din 15 ianuarie, 2017. Rămâneți pe site pentru a afla dacă au existat câștigători!

Loteria Română a anunţat că pentru extragerea de duminică, 15 ianuarie, reportul este de peste 3,47 milioane euro la Loto 6/49!

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49, NOROC. Joi, 12 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.808 de castiguri in valoare totala de 1.191.791,36 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,59 milioane lei (peste 3,47 milioane euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,69 milioane lei (peste 378.363 euro).

In urma tragerii de joi, la jocul Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,11 milioane lei (peste 471.360 euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report in valoare de peste 11.020 lei (peste 2.454 euro).

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49, NOROC. La Super Noroc se inregistreaza un report in valoare de peste 51.133 lei (peste 11.133 euro).

La tragerea Loto 5/40 din 12 ianuarie s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 615.423,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 71-080 din sector 1, Bucuresti si a fost completat cu 3 variante simple.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49, NOROC. Loteria Romana este una din institutiile cu traditie ale societatii romanesti, fiind infiintata in anul 1906.

In prezent, C.N. "Loteria Romana"S.A. organizeaza si exploateaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, conform O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art.10 alin. (1) din ordonanta la care am facut referire.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49, NOROC. Scopul activitatii institutiei noastre este acela de realizare a obiectivelor de interes public national, stabilite prin O.U.G. nr.159/1999, aprobata prin Legea nr.288/2001, cu modificarile ulterioare, atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei, pe baza liberului consimtamant, in vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public si atribuirii de castiguri participantilor la jocurile pe care le organizam.

Incepand cu anul 2011, CNLR SA a obtinut certificarea pe SR EN ISO 9001:2008 pentru sistemul de management al calităţii şi SR EN ISO 27001:2005 sistemul de management al securităţii informaţiei.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49, NOROC. Prin recertificarea sistemului integrat al calităţii şi securităţii informaţiei, CNLR SA poate asigura cadrul necesar pentru:

a) coordonarea si conducerea activitatii intregii companii intr-un mod planificat si sistematic, conform principiilor managementului calitatii;

b) cresterea increderii partenerilor de afaceri (jucatori, furnizori) in serviciile si produsele oferite, precum si in respectarea conditiilor contractuale asumate;

c) cresterea satisfactiei jucatorilor prin indeplinirea cerintelor acestuia, generand incredere;

d) confirmarea catre parteneri (jucatori, furnizori) a faptului ca CNLR SA functioneaza pe baza unui sistem de calitate recunoscut international;

e) crearea cadrului pentru imbunatatirea continua a proceselor interne.

LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49, NOROC. Zodia care are șanse să câștige la LOTO

Astrologii spun că zodia în care ne-am născut ne poate influența șansele de a câștiga la jocurile de noroc, cu toate că scepticii susțin că nimeni nu s-a ales cu premii la LOTO în acest fel.

Potrivit astrologilor, Gemenii sunt cei care au șanse să câștige la LOTO în viitorul apropiat. În această perioadă nativii Gemeni sunt norocoși, însă nu știu întotdeauna să profite de această situație. Ai grijă de biletul tău după ce joci, conform astrowikia.com.

O altă zodie care ar putea nimeni numerele câștigătoare la LOTO este Leu. Pentru ea, însă, acest joc ar putea deveni obsesie.