Loteria română în plin scandal, după extragerile de Anul Nou

Loteria Română este în centrul unui scandal uriaş după extragerea de Anul Nou. Variantele au costat dublu, iar jucătorii susţin că în agenţii li s-a spus că este vorba de o extragere dublă.

Biletele ar fi urmat să fie valabile pentru două extrageri, doar că pe 31 decembrie a avut loc o singură extragere.

Pagina de Facebook a Loteriei Române a fost luată cu asalt de jucători nemulţumiţi care acuză că au fost înşelaţi. Mai mult, oamenii anunţă că vor sesiza Protecţia Consumatorului şi chiar vor să dea în judecată Loteria Română.

În replică, oficialii companiei susţin că banii încasaţi în plus au fost folosiţi pentru suplimentarea fondurilor de premiere.

Duminica, 6 ianuarie 2019, au loc primele trageri loto din acest an.

La tragerile loto de luni, 31 decembrie 2018, Loteria Română a acordat peste 47.400 castiguri în valoare totală de peste 3,9 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,76 milioane lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 1,5 milioane lei (aproximativ 320.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 4,16 milioane lei (peste 892.000 de euro) în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de aproximativ 127.000 de lei (peste 27.000 euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 1,27 milioane lei (aproximativ 274.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de aproximativ 202.000 lei (peste 43.000 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de luni, 31 decembrie 2018, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 106.626,00 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 18-093 din Pestisani, judetul Gorj.

La tragerea Noroc de luni, 31 decembrie 2018, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 213.541,02 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 14-085 din Baraolt, judetul Covasna. Tot la Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 58.714,02 lei, iar biletul norocos s-a jucat in agentia 15-013 din Gaesti, judetul Dambovita.